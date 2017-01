In het Turkije van sultan Erdogan regeert de chaos

Turkije dreigt, met de nieuwste aanslag op een mondaine club in Istanbul, langzamerhand op een Midden-Oosters land te lijken. De Europese kant van Turkije is verminkt door de jihadisten en Erdogan. De Turkse president heerst over het rijk van chaos, schrijft Afshin Ellian.

Het jaar 2017 begon met een bloedbad in Istanbul. Ook in Irak zijn er aanslagen gepleegd. Aan de Europese kant van Istanbul kwamen 39 burgers om. De plaats van de misdaad is even symbolisch als het tijdstip van de aanslag. De daders zijn haters van Turkije en vooral het seculiere deel van Turkije.

De populaire discotheek Reina in de wijk Ortakoy aan de Europese kant van de Bosporus representeert alles wat de vijanden van de Turkse republiek en van de NAVO haten. Onder de slachtoffers bevinden zich 24 buitenlands. Onder hen zijn Marokkanen, Saudiërs, Libanezen, Libiërs, een Belg van Turkse afkomst en een Israëlisch meisje.

Ondanks alle veiligheidsmaatregelen is weer een NAVO-lid aangevallen. De terreurbeweging ‘Islamitische Staat’ (IS) heeft de aanslag in Istanbul maandag opgeëist – een herhaling van de slachtpartij in de Parijse concertzaal Bataclan in november 2015.

IS heeft de aanslag in Istanbul opgeëist, maar de dader is nog voortvluchtig. Hoe kon hij ongezien wegkomen?

Jihadisten mogen ‘afvalligen doden

De kalief van IS heeft in zijn laatste boodschap (december 2016) de Turkse staat en het Turkse volk als mortad (afvallig) verklaard. Het is ironisch om op te merken dat IS aan Turkije dezelfde status als aan de van Koerden heeft toegekend, namelijk die van de afvalligheid. Afvalligen zijn geen onschuldige burgers en daarom mogen ze van jihadisten worden gedood. Dat is ook nog conform de sharia: op de afvalligheid staat de doodstraf.

Het is zeer de vraag of we ooit goed worden geïnformeerd over de aard en achtergrond van de daders en hun eventuele connecties met de Turkse politie of de inlichtingendiensten. De Turkse regering gaf steun aan enkele jihadistische groepen in Syrië. Dit werd verricht door de politie en inlichtingendiensten. Hoe deze connecties zich verder hebben ontwikkeld, is nooit helder geworden. Ook weten we dat de jihadisten in Syrië vaak en gemakkelijk van groep wisselen.

Moordenaar van Russische ambassadeur was politieagent

Over de dader van de aanslag in Istanbul doen tegenstrijdige berichten de ronde. De gouverneur van Istanbul beweert dat er één schutter was betrokken bij deze terroristische aanslag. Maar Turkse media zeggen dat er meerdere aanvallers waren. Er zijn dus verschillende versies over deze aanslag in omloop.

Een paar dagen eerder is in Ankara Andrei Karlov vermoord, de Russische ambassadeur in Turkije. De dader was een 22-jarige agent die al 2,5 jaar voor de politie werkte. Hij werd door de veiligheidsdiensten ter plekke uitgeschakeld. Voordat hij door de diensten werd gedood, riep hij: ‘Allahu akbar. Vergeet Aleppo niet! Vergeet Syrië niet! Jullie zullen alleen veilig zijn als onze steden veilig zijn.’

Deze laatste oproep is ooit door Al-Qa’ida-leider Osama bin Laden verkondigd. Dat is niet alles. Volgens internationale media zou hij ook hebben gezegd: We are the ones who pledged allegiance to Muhammad, to wage jihad. Deze zin stamt af van de Khandag-oorlog onder leiding van de profeet Mohammed. De strijders verklaarden nogmaals hun baya’a, trouw aan de profeet.

Turkije krijgt het nog zwaar te stellen met de jihadisten

De moordenaar van de Russische ambassadeur was dus niet zomaar een boze jongen. Blijkens zijn uitspraken was hij een jihadist. Het wordt een moeilijke opgave voor de Turkse regering om de jihadistische groepen te bestrijden.

Nu president Recep Tayyip Erdoğan samenwerkt met Rusland in de Syrische burgeroorlog, zullen de meeste jihadistische groepen zich tegen de Turkse bevolking keren. Ook moeten we niet vergeten dat de jihadisten dankzij president Erdoğan zelf in Turkije zijn. Zie nu al de erfenis van Erdoğan: aanslagen op burgerdoelen in Turkije.

Erdoğan bracht de jihadisten naar Turkije om president Bashar al-Assad van Syrië af te zetten. Hij koos openlijk voor de Moslimbroederschap. Die groep is in Egypte al verslagen. Erdoğan verliest nu de oorlog tegen het Assad-regime. Ook ontketende hij een oorlog tegen eigen Koerden met alle gevolgen van dien.

Daarnaast is hij met een grote zuiveringsactie bezig binnen de Turkse strijdkrachten, politie en de rechterlijke macht. Kort maar krachtig: Erdoğan en zijn bende hebben in Turkije chaos, een burgeroorlog met Koerden en jihadistische conflicten veroorzaakt.

Turkije is een gewoon Midden-Oosters land aan het worden

De droom van de seculiere Turken over toetreding tot de Europese Unie is in rook opgegaan. Turkije dreigt langzamerhand op een Midden-Oosters land te lijken. En Erdoğan is bezig om Turkije te vernielen door continu van koers te wijzigen, en haat en conflicten in zijn samenleving te verspreiden. Alle acties van Erdoğan na de zogenaamde staatsgreep hebben de Turkse staat en strijdkrachten alleen maar verzwakt.

Sultan Erdoğan heerst over het rijk van chaos. De Europese kant van Turkije is verminkt door de jihadisten en Erdoğan.