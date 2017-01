Inauguratie Trump: rellen in Washington, mak protest in Amsterdam

Na de inauguratie van Donald Trump als de 45e president van de Verenigde Staten, kwam het vrijdag in Washington D.C. tot een aantal hevige rellen. Activisten raakten slaags met politieagenten, die in groten getale aanwezig waren.

Bij de rellen raakten twee agenten licht gewond, en zijn bijna 100 mensen aangehouden. De politie moest traangas en flitsgranaten inzetten om de menigte uiteen te drijven, schrijft persbureau Reuters.

Ongeautoriseerde activisten

Activisten droegen spandoeken bij zich met leuzen als onder meer ‘Trump is not a president’ en ‘Make racists afraid again’.

HAPPENING NOW: Riots break out in Washington over Trump with fighting and smashing windows! Insane. #Inauguration #NotMyPresident pic.twitter.com/CLCbYsMyOj — Tennessee GOP (@TEN_GOP) January 20, 2017

Al voor de start van de ceremonie was het onrustig in het Amerikaanse politieke hart. Een groep van ongeveer 500 in het zwart gehulde betogers richtte zijn pijlen op winkelruiten en auto’s. Onder meer een filiaal van McDonald’s, een locatie van Starbucks en Bank of America moesten eraan geloven. Die groep stond los van de ‘officiële’ anti-Trump betogingen die al gepland stonden.

Zo’n 30 verschillende actiegroepen hebben toestemming gekregen om te protesteren tegen de nieuwe president. Dat is op zich niet verrassend – sinds de verkiezing van Richard Nixon in 1973 zijn demonstraties ook een soort traditie bij de inauguratie – maar het aantal demonstranten ligt naar verwachting flink hoger dan in 2008 en 2012. De politie zet extra agenten in om clashes tussen aanhangers en tegenstanders te voorkomen.

Brandjes op straat

Agenten kregen flessen en stenen naar hun hoofd gegooid, en op straat en in prullenbakken werden er brandjes gesticht. De demonstranten droegen hamers en breekijzers bij zich.

De onrust hield aan, en ook na de speech van Trump kwam het tot rellen. Amerikaanse media meldden dat er een grimmige sfeer hing in de stad. De oproerpolitie voerde charges uit, en probeerde de actievoerders weg te krijgen van Pennsylvania Avenue, de plek waar later op de avond de parade langs kwam.

Protesten in Amsterdam

Ook in Amsterdam werd gedemonstreerd tegen de beëdiging van Trump. onder het motto ‘Stop de haat! Samen tegen Trump en Wilders’ werd vrijdag actiegevoerd in de hoofdstad. De demonstranten liepen van de Dam naar het Amerikaans consulaat op het Museumplein.

De betogers hadden spandoeken en borden bij zich met teksten als ‘Weg met Wilders’, ‘Weg met Trump’ en ‘Vluchtelingen welkom’. Er kwamen zo’n 1.000 mensen op af.