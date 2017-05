Ruzie tussen Merkel en Erdogan escaleert opnieuw

De Duitse bondskanselier Angela Merkel dreigt de Duitse troepen terug te trekken uit Turkije. Dit is haar antwoord op de Turkse weigering om toestemming te verlenen voor een bezoek van Duitse parlementariërs aan de troepen. Merkel zegt dat ze de militairen eventueel naar Jordanië zal verplaatsen.

Dit meldt persbureau Reuters. De Turkse vindt het ‘niet gepast’ dat Duitse parlementariërs een bezoek brengen aan de militairen. Het Duitse leger wordt gecontroleerd door het parlement, en niet door de regering, om machtsmisbruik te voorkomen. Daarom heeft de Bondsdag verstrekkende militaire bevoegdheden. Hiermee is een nieuwe aflevering in een voortdurende reeks diplomatieke incidenten een feit.

Merkel weten dat de relatie tussen beide Navo-landen onder druk staat. ‘We blijven in gesprek met Turkije, maar als het op deze manier doorgaat moeten we zoeken naar andere manieren om ons mandaat te vervullen,’ zegt ze over de weigering van de Turkse regering.

Turkse luchtbasis

Om en nabij 250 Duitse troepen zijn op dit moment stationair in de Turkse luchtbasis Incirlik, in het zuidoosten van Turkije. De Duitse soldaten vechten mee in een coalitie tegen de terroristische organisatie Islamitische Staat in Syrië. Een woordvoerder van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de houding van de Turken ‘volkomen onacceptabel’.

‘De weigering van Erdogan om Duitse parlementariërs toe te laten op de luchtbasis is een zware stap,’ zegt Navo-expert Dick Zandee van Instituut Clingendael. ‘Erdogan blokkeerde vorig jaar ook een Duitse bezoek aan de troepen. Dat ging toen niet om een parlementaire delegatie. Ditmaal is de impact groter. Het kan een grote politieke en diplomatieke rel veroorzaken.’

‘Sterke man’

Volgens Zandee is de weigering van Erdogan bedoeld voor de eigen achterban: ‘Antiwesterse politiek helpt enorm voor zijn imago als sterke man. Dit is een strategie die we ook zien bij president Poetin. Het is weliswaar schadelijk voor de diplomatieke betrekkingen, maar Erdogan moet ook in Turkije zijn positie zien te verstevigen. Dit is zijn oplossing.’ Morgen gaat de Turkse president op bezoek bij de Amerikaanse president Donald Trump.

De betrekkingen tussen Turkije en Duitsland verlopen al enige tijd uiterst moeizaam. De Duitse regering maakte zich tijdens het Turkse referendum op 16 april schuldig aan nazipraktijken, volgens de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. De Turkse regering was kwaad omdat er in Duitsland niet door ministers geen campagne gevoerd mocht worden voor het referendum. Daarnaast verleende Duitsland politiek asiel aan een aantal Turkse staatsburgers, die volgens de regering van Erdogan betrokken waren bij de mislukte coup, op 15 juli vorig jaar.