Turkije wil samenwerking NAVO en Oostenrijk vetoën

De Turkse regering wil niet dat de NAVO nog samenwerkt met Oostenrijk. President Recep Tayyip Erdogan dreigt zijn veto uit te spreken over een verdere deelname van Oostenrijk aan NAVO-missies.

Dat meldt de BBC. De Turkse regering is niet te spreken over de houding van Oostenrijk. Tijdens het Turkse referendum voor een nieuwe grondwet, weigerde Oostenrijk Turkse ministers campagne te laten voeren op eigen bodem. De ministers wilden campagne voeren voor het uitbreiden van Erdogans bevoegdheden. Ook in Nederland en Duitsland leidde dit tot grote diplomatieke spanningen.

Andere reden voor wrok is het felle Oostenrijkse verzet tegen de toetreding van Turkije tot de Europese Unie. ‘Honderdduizenden arrestaties, tegenstanders van het regime en oppositie vervolgd: dat zijn zaken die niet overeenkomen met de geest en de grondwaarden van de Europese Unie,’ zei Sebastian Kurz, de Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken.

Geen lid van de NAVO

Oostenrijk is weliswaar geen lid van de NAVO, maar neemt als partner actief deel aan NAVO-missies. Zo heeft het Oostenrijkse leger een belangrijk aandeel in de NAVO-missie in Kosovo, waar honderden soldaten gestationeerd zijn. Nu wil Turkije verdere deelname aan NAVO-missies vetoën.

In een reactie zegt de Oostenrijkse regering dat Turken zich onverantwoord gedragen. Ook de NAVO betreurt de houding van de Turkse regering, en laat weten te hechten aan de goede banden met Oostenrijk. De NAVO is vooralsnog niet van plan de samenwerking met Oostenrijk te beëindigen.

Navo-top in Brussel

Donderdag komt de NAVO bijeen in Brussel. Ook de Amerikaanse president Donald Trump zal daarbij aanwezig zijn. De alliantie zal het vooral hebben over de bestrijding van terrorisme en een eerlijke verdeling van het militair budget. Trump vindt dat een aantal landen structureel te weinig betaalt.