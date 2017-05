VS: Assad probeert massamoord te camoufleren

De Amerikaanse regering beschuldigt de Syrische president Bashar al-Assad van het aanrichten van massa-executies. In een militaire Saydnaya-gevangenis worden volgens de Amerikanen iedere dag vijftig gevangenen opgehangen.

De beschuldigingen worden ondersteund door Amnesty International. De Syrische regering zou een crematorium gebouwd hebben, om het grote aantal slachtoffers te camoufleren. Volgens de Amerikanen gaat het om duizenden gevangenen, die zonder enige vorm van proces worden opgehangen.

‘De executies vinden plaats in een militaire gevangenis in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus, vervolgens worden de lijken verbrand in een crematorium, om sporen van de oorlogsmisdaad uit te wissen,’ zegt Stuart Jones, een Amerikaanse diplomaat in het Midden-Oosten. De Amerikanen zijn in het bezit van satellietbeelden die de bouw van dit crematorium aantonen. Volgens Amnesty International zijn er meer dan 10.000 mensen vermoord in de gevangenis.

‘Nepnieuws’

De aantijgingen worden door de Syrische dictator weersproken. Assad noemt het nepnieuws, en zegt dat ‘tegenwoordig bijna alles kan worden vervalst’. De beelden werden naar buiten gebracht vlak voordat de Verenigde Naties in Genève een zesde poging zullen doen om de burgeroorlog in Syrië tot een einde te brengen.

Aanval op luchtbasis

Op 7 april werd een Syrische vliegbasis onder vuur genomen door de Amerikanen, die 59 Tomahawkraketten afvuurde. De Russen veroordeelden de aanval. Het is nu de vraag of de Russen zich achter Assad blijven scharen. Vorige week vroeg de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov aan Donald Trump om mee te werken aan een nieuw staakt-het-vuren. ‘Met de vorige wapenstilstanden in het achterhoofd, blijven we sceptisch,’ zegt Jones.