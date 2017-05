Aanslag bus met christenen eist 26 levens in Egypte

Een groep als militairen verklede mannen heeft woensdag een bus met Egyptische christenen beschoten. Bij de aanslag zijn zeker 26 doden gevallen, zo melden Egyptische autoriteiten.

De bus met koptische christenen werd bij de stad Al-Minya, ten zuiden van Caïro, onder vuur genomen door een groep mannen. Het is onbekend wie achter de aanslag zit. Bij de aanslag zijn 25 Kopten gewond geraakt.

Feestdag

Volgens Amerikaanse media waren twee bussen onderweg naar het Sint Samuel-klooster in Al-Minya. De aanslagen in april werden gepleegd op Palmzondag. Kopten in Egypte vieren ook Hemelvaart – waarschijnlijk werd de aanslag van vrijdag specifiek gepleegd op een christelijke feestdag.

Volgens ooggetuigen hadden de aanslagplegers automatische geweren bij zich en kwamen ze aanrijden in grote jeeps.

Spoedberaad

De afgelopen jaren is de koptische gemeenschap bijna steevast doelwit van radicaal-islamitische groeperingen. Twee aanslagen op koptische kerken die in april werden gepleegd, zijn opgeëist door terreurbeweging Islamitische Staat. Vorig jaar dreigde de organisatie veel meer aanslagen te plegen op Kopten.

President Abdel Fattah al-Sisi liet weten mee te leven met de slachtoffers en hun nabestaanden. Sisi kondigde tevens aan in spoedberaad te gaan met hooggeplaatste veiligheidsambtenaren.

