Star Wars-actrice Carrie Fisher (60) overleden

Star Wars-actrice Carrie Fisher is overleden na een hartaanval, melden Amerikaanse media. De actrice, vooral bekend door haar iconische rol als Princess Lea in de Star Wars-reeks, is 60 jaar geworden.

Op 23 december kreeg Fisher een hartaanval op een vliegtuig van Londen naar Los Angeles, Californië. De actrice zou volgens eerdere mediaberichten in stabiele toestand verkeren, maar overleed op dinsdag toch.

Naast haar rol als Princess Lea, stond Fisher de afgelopen jaren bekend als auteur en scriptschrijver. De actrice zette zich als ‘scriptverbeteraar’ ook in voor gelijke behandeling van vrouwelijke actrices en personages in Hollywood. Haar publicist bevestigde aan het Amerikaanse tijdschrift People dat ze is overleden.

I’m deeply saddened to learn of the death of Carrie Fisher. I will miss our banterings. A wonderful talent & light has been extinguished. — William Shatner (@WilliamShatner) December 27, 2016

The Princess Diarist

Dit jaar kwam de autobiografie van Fisher nog uit, genaamd The Princess Diarist. In het boek doet ze een boekje open over haar ervaringen als 19-jarige actrice in de keiharde Hollywood-wereld tijdens de opnames van Star Wars.

Enkele dagen na de hartaanval schreef de 83-jarige moeder van Fisher, Debby Reynolds, op Twitter dat ze in stabiele toestand verkeerde. ‘Als de situatie verandert, laten we het weten,’ aldus Reynolds