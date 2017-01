Regisseur Paul Verhoeven wint Golden Globe voor zijn ‘Elle’

De Nederlandse regisseur Paul Verhoeven heeft in de nacht van zondag op maandag een Golden Globe gewonnen voor zijn Franse thriller Elle. De Nederlandse regisseur versloeg met zijn film in de categorie beste buitenlandse film onder meer de Duitse favoriet, de komedie Toni Erdmann.

Elle vertelt over een vrouw (Isabelle Huppert) die op zoek gaat naar haar verkrachter. Verhoeven prees bij de uitreiking de filmpers die de Golden Globes uitreikt. ‘Fijn dat jullie allemaal zo open minded zijn,’ aldus de regisseur. Er was enkele weken geleden veel kritiek toen bleek dat Elle de shortlist van de Oscars niet had gehaald.

Alle lof voor Isabelle Huppert

De 78-jarige regisseur, die al geruime tijd in de Verenigde Staten woont, sprak van een grote verrassing. ‘Er was zoveel interesse voor Toni Erdmann, en de regisseuse is zo’n aardige vrouw. Natuurlijk dacht ik dat de prijs naar haar toe zou gaan. Ik had het haar ook van harte gegund.’ De Franse actrice Isabelle Huppert, die de hoofdrol speelt in ‘Elle’ kreeg uitgebreid de lof toegezwaaid door Verhoeven. De Franse actrice kreeg ook een Golden Globe, de eerste in haar lange loopbaan. ‘Het succes van de movie komt voor 80 procent van Huppert. Ik heb nog nooit iemand meegemaakt die zó getalenteerd is. Zij is veel getalenteerder dan ik.’

De 78-jarige Verhoeven was eenmaal eerder genomineerd voor een Golden Globe: in 1980 maakte Soldaat van Oranje kans op het beeldje. Toen viste Verhoeven achter het net. Het is de eerste speelfilm van de Nederlander in tien jaar tijd. De film ging eerder dit jaar in première op het filmfestival van Cannes en werd ook daar zeer enthousiast ontvangen.

La la land viel ook in de prijzen

Ryan Gosling won zondag zijn eerste Golden Globe voor zijn hoofdrol in de musical La La Land. Hij kreeg het beeldje voor de beste hoofdrol in een musical of komedie. De musical is in zeven categorieën genomineerd.

La La Land won ook al de beeldjes voor beste soundtrack, beste lied en beste scenarist. Een andere belangrijke prijs ging naar Viola Davis. Zij won de prijs voor beste vrouwelijke bijrol in een drama voor haar vertolking in Fences. De Britse tv-serie The Crown sleepte twee grote prijzen in de wacht. Zo kreeg actrice Claire Foy het beeldje voor beste vrouwelijke hoofdrol in de serie over de Britse koningin Elizabeth.