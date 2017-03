George Michael stierf een natuurlijke dood

De Britse zanger George Michael is een natuurlijke dood gestorven. Dat blijkt uit een rapport van de patholoog die het lijk van de popster onderzocht. Het rapport is in handen van de BBC.

George Michael stierf aan de gevolgen van hartfalen. Ook stelde de lijkschouwer vast dat hij een vergrote lever had. Dat laatste kan een gevolg zijn van ruime alcoholconsumptie. Nu een natuurlijke dood is vastgesteld, is het politieonderzoek beëindigd.

Verdachte omstandigheden

George Michael stierf 25 december 2016 op 53-jarige leeftijd. Zijn partner Fadi Fawaz vond de zanger dood op bed. In de weken die volgden, werd uitgebreid gespeculeerd over verdachte omstandigheden. Fawaz en Michaels familie werden verhoord door de politie. Ook werd het lichaam van de popster niet vrijgegeven.

Lees verder: Geschokte reacties op de dood van George Michael

De zanger was zeer succesvol in de jaren tachtig als zanger en architect van de band Wham!. In de jaren negentig maakte hij furore als soloartiest. Zijn faam dankt hij onder meer aan hits als Faith, Careless Whisper, Father Figure en Last Christmas.

Turbulent leven

Tijdens zijn leven was George Michael berucht om zijn inname van alcohol en verboden middelen. Zo werd hij diverse keren opgepakt terwijl hij onder invloed achter het stuur zat. Legendarisch was zijn coming-out: hij werd gearresteerd door een undercover-agent in een openbaar toilet, vanwege onkuis gedrag. Als antwoord op zijn arrestatie schreef hij de hit Outside.