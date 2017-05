Feyenoord-fans naar huis gestuurd

De binnenstad van Rotterdam is vol, meldt de politie, die Feyenoord-fans oproept thuis de huldiging te volgen. De selectie van de Rotterdamse voetbalclub die zondag landskampioen werd, staat vanaf 12 uur klaar in de binnenstad voor de huldiging.

Daar kunnen geen feestvierders meer bij. ‘Vier het thuis of elders,’ zeggen de politie en de gemeente op sociale media. Alle locaties in de stad waar ruimte was voor het kampioensfeest, zijn vol.

‘Volgens mij is de Coolsingel al helemaal vol. Ik hoop dat ze voor ons nog plek hebben,’ zei zelfs coach Giovanni van Bronckhorst tijdens de ochtendshow van Radio 538.

Lees ook: Feyenoord landskampioen na hattrick Kuijt

Alcoholcontrole

Maandagochtend ontvangt eerst de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb de selectie van Feyenoord, waarna de huldiging zich afspeelt aan de Coolsingel. Lee Towers, de man achter het Feyenoord-lied You’ll Never Walk Alone, was al vroeg ter plaatse, net als tienduizenden fans van de voetbalclub.

De politie controleert bij de stations en op straat opnieuw op alcohol. ‘De vangst is een stuk minder groot dan gisteren,’ zegt een wijkagent op Twitter. Op zondagavond gingen Rotterdammers massaal de straat op om het kampioenschap van de Rotterdamse ploeg te vieren.