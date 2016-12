Gitarist Rick Parfitt van rockband Status Quo overleden

De gitarist van de Britse rockformatie Status Quo, Rick Parfitt, is zaterdag op 68-jarige leeftijd overleden in het Spaanse Marbella. Hij had in juni een zware hartaanval na een optreden in de Turkse badplaats Antalya.

De band maakt zijn overlijden via de eigen website bekend.

Eerdere val

‘We zijn er echt kapot van om aan te kondigen dat de Status Quo-gitarist Rick Parfitt is overleden tijdens de lunch vandaag. Hij is overleden in het ziekenhuis in Marbella, Spanje als gevolg van een ernstige infectie, die op donderdagavond in het ziekenhuis is opgenomen na complicaties van een door een eerdere val geleden schade,’ laat de band weten.

Parfitt was er vanaf de oprichting van de rockband Status Quo al bij. De band maakte zijn overlijden zaterdag bekend. Na een optreden in de Turkse badplaats Antalya in juni afgelopen jaar, leed Parfitt aan een hartaanval.

Grote hits

Op de officiële website van de band staat een grote foto van Parfitt in actie op het podium. Grote hits van de groep zijn onder meer Rockin’ all over the World, Roll Over Lay Down en In the Army Now.

Begin deze maand trad Status Quo nog op in de Heineken Music Hall in Amsterdam. Parfitt was daar niet bij.