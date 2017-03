Wat bracht Boris Johnson tot Brexit?

Een van de markantste figuren uit 2016 was zonder twijfel de Brit Boris Johnson. De Conservatieve politicus werd het gezicht van de Leave-campagne en wist het Verenigd Koninkrijk te bewegen tot de Brexit.

Publicist Patrick Bernhart schreef een boek waarin hij het afgelopen jaar van de omstreden politicus reconstrueert. Bernhart sprak een groot aantal mensen uit diens omgeving. ‘Ik heb een tijd lang in Londen gewoond en heb de Brexit-campagne met warme belangstelling gevolgd,’ zegt Bernhart. ‘Toen Boris Johnson zich terugtrok uit de strijd om de opvolging van premier David Cameron, dacht ik: hier zit een boek in. Niet wetende dat hij drie weken later alweer minister van Buitenlandse Zaken zou zijn.’

‘Mijn boek is meer dan een biografie van Boris Johnson, het is ook een reconstructie van de Brexit. Het begint met de poging van Cameron om er een betere deal voor de Britten uit te slepen.’ Cameron keert terug uit Brussel met nieuwe afspraken met de Europese Unie, maar Boris Johnson is niet overtuigd.

Bernhart beschrijft de gangen van Johnson. Zoals het weekeinde waarin Johnson besluit zijn invloed aan te wenden voor de Leave-campagne. Johnson ging ervanuit dat hij met deze beslissing de meeste kans zou maken op het hoogste ambt, zijn eigenlijke doel. Belangrijke bijkomstigheid was dat hij dan in het middelpunt van de belangstelling zou staan.

Is Johnson de nieuwe Churchill?

Het pakt echter anders uit. Na het referendum verliest Johnson de steun van prominent Conservatief en minister van Justitie Michael Gove, en trekt zich terug uit de strijd om het premierschap. ‘Interessant is ook de vergelijking met Churchill, het grote voorbeeld van Boris Johnson. Ook de carrière van Churchill kende pieken en dalen. Hij werd pas op zijn 65ste premier. Wie weet ligt dat ook nog voor Boris in het verschiet.’

Het boek, Boris. Klucht of koningsdrama? is verschenen bij Uitgeverij Prometheus. Hieronder biedt Bernhart het eerste exemplaar aan de gebiografeerde, Boris Johnson.