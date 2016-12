Apple in hoger beroep: hekelt ‘bemoeizuchtige EU’

Zowel Apple als Ierland gaat volop in de tegenaanval na het controversiële verdict van de Europese Commissie. Eurocommissaris Margrethe Vestager kondigde een naheffing van 13 miljard euro aan, omdat Ierland het techbedrijf oneerlijk belastingvoordeel zou hebben gegeven.

Apple gaat in hoger beroep, en krijgt bijval van Ierland. Beiden vinden dat de Commissie zijn eigen bevoegdheden heeft overschreden. Ierland zegt daarnaast stellig dat de Vestager de Ierse wet verkeerd heeft geïnterpreteerd. De Commissie publiceerde maandag alle gegevens die zijn gebruikt om tot de naheffing te komen.

Groeiende bemoeienis uit Brussel

De in augustus aangekondigde naheffing is de grootste rekening die de Europese Commissie tot nu toe heeft uitgeschreven. In 1991 kwamen Ierland en Apple tot een akkoord, waardoor het Amerikaanse bedrijf in Ierland minder belasting zou moeten betalen, in ruil voor productiviteit in het Europese land.

Volgens Vestager was er echter sprake van onrechtmatige staatssteun: de Europese Commissie zette een streep door de afspraken. De afgelopen maanden heeft Vestager vaker ingegrepen, als onderdeel van haar missie om onrechtmatige staatssteun in de Europese Unie aan te pakken. Brussel bemoeit zich steeds vaker met de afspraken tussen multinationals en lidstaten, waardoor ook onderlinge concurrentie wordt ingeperkt.

Vestager heeft er ook geen geheim van gemaakt dat ze Amerikaanse bedrijven als belangrijk doelwit ziet. Zo heeft de eurocommissaris McDonald’s, Starbucks en Amazon al aangepakt: de bedrijven zouden niet gematst mogen worden door Europese staten.

Makkelijk doelwit vanwege succes

Volgens Apple was het bedrijf dan ook een makkelijk doelwit: ‘We zijn eruit gepikt vanwege ons succes,’ zegt de voorzitter van Apple’s adviesraad tegen Reuters. ‘Apple is wettelijk gezien helemaal geen uitschieter, maar het is een makkelijk doelwit want het helpt met het bereiken van krantenkoppen.’ Het zou Vestager zelfs hebben geholpen ‘Deen van het Jaar’ te worden.

Apple kan op de steun van Ierland rekenen: vanuit Dublin is een document opgesteld waarin wordt aangegeven dat de Commissie volgens de Ieren veel te ver is gegaan. Hoewel Apple het geld moet terugbetalen aan Ierland, wil het land daar niets van weten. Om het aantrekkelijk maken voor Apple zich in Ierland te vestigen, werd volgens de Ieren een gebruik gemaakt van een clausule in de Ierse belastingwetgeving, die aangeeft dat voor externe bedrijven een ander belastingtarief mag worden gehandhaafd.