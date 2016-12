Asscher slaat ‘SP-koers’ in met linkse plannen PvdA

De nieuw gekozen PvdA-fractieleider Lodewijk Asscher belooft met de partij een ‘linksere koers’ te varen. De vicepremier wil zich richten op typische socialistische thema’s als zorg en onderwijs.

Asscher vraagt PvdA-leden in een brief tijdens het partijcongres te stemmen voor voorstellen die de ‘aangescherpte koers’ aangeven. Zijn toon lijkt op die van oud-leider Diederik Samsom, die tijdens de strijd om het lijsttrekkerschap aangaf een ‘echt rood geluid’ te willen laten horen.

Vrij verkeer van personen

Wel heeft Asscher het debat over arbeidsmigratie naar eigen zeggen ‘gewonnen’, meldt de Volkskrant: hij hoopt dat de PvdA migratie binnen de Europese Unie kan aanpakken, om een einde te maken aan ‘oneerlijke concurrentie’ voor Nederlandse arbeiders.

Lodewijk Asscher @LodewijkA gaat met PvdA de SP-kant op. Wel asielzoekers, geen EU-arbeidsmigranten. Niet dat SP er veel succes mee heeft. https://t.co/6dM6WPWAV9 — Syp Wynia (@sypwynia) December 20, 2016

Tijdens de debatten tussen Samsom en Asscher was dit een belangrijk onderwerp. Samsom vroeg toen aan de vicepremier: ‘Waarom ben je de afgelopen kabinetsperiode niet naar de Oost-Europese lidstaten gevlogen om hun verzet tegen strengere regels weg te nemen?’

De Socialistische Partij (SP) verzet zich al jaren tegen het vrij verkeer van personen binnen de EU. ‘De SP en ik hebben hier hetzelfde doel, namelijk zorgen dat Nederlanders niet worden weggeconcurreerd door arbeiders die kunstmatig goedkoper zijn,’ aldus Asscher begin december. ‘Dat is volkomen onrechtvaardig.’

In juli trokken elf Oost-Europese lidstaten nog een gele kaart, naar aanleiding van een controversieel wetsvoorstel van de Europese Commissie. De Commissie wil met de richtlijn de werkomstandigheden voor Oost-Europese werknemers garanderen. Oost-Europese lidstaten en bijvoorbeeld Denemarken zijn van mening dat de regelingen over de arbeidsomstandigheden van gedetacheerde werknemers op nationaal niveau bepaald moet worden.

Werknemersvoordeel na verhoging winstbelasting

Asscher beweert dat de werknemer centraal staat in de nieuwe plannen van de partij. Zo wil hij in het belastingstelsel een werknemersvoordeel introduceren. Dat moet worden betaald door een verhoogde winstbelasting. Waar minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) pleit voor een verlaging van de belasting, wil de vicepremier bedrijven zo’n 2 procent meer belasten

Dijsselbloem, tevens een bondgenoot van Samsom, heeft aangegeven dat de winstbelasting in Nederland ‘in kleinere stappen’ kan worden verlaagd in de komende jaren. De PvdA heeft in het verkiezingsprogramma echter al aangegeven dat de ‘race naar de bodem’ in Europa moet stoppen. Landen kunnen winstbelasting verlagen om het aantrekkelijker te maken voor bedrijven om zich in het land te vestigen.