2016 was een roerig jaar voor het Nederlandse en internationale bedrijfsleven, en ook op de beurzen brak zo nu en dan paniek uit. Naast grote overnames en bedrijven die soms halsoverkop naar de beurs gingen, was dit ook het jaar van de Brexit en aanhoudende onrust bij de belastingdienst.

Elsevier zet de belangrijkste economische gebeurtenissen van 2016 op een rij.

Januari

5 januari

De rechtbank verklaart de schoenenketens Dolcis, Manfield, Invito en PRO Sport failliet. Drie dagen later wordt ook schoenenwinkel Scapino failliet verklaard. De zaken maakten deel uit van de op 30 december 2015 al failliet verklaarde Macintosh Retail Group. 2016 gaat zo gewoon door waar 2015 al berucht om was: faillissementen van bekende winkelketens.

26 januari

Supermarktketen Jumbo neemt de zelfstandige restaurants van La Place over. Die maakten deel uit van warenhuisconcern V&D, dat op 31 december 2015 failliet werd verklaard. De warenhuizen van V&D sluiten in februari na 129 jaar definitief de deuren.

Februari

3 februari

De Belastingdienst mag inkomensgegevens van scheefhuurders niet doorgeven aan woningcorporaties, beslist de Raad van State. Dit is een forse domper voor het kabinet, dat scheefwonen wil ontmoedigen door huurders met een hoger inkomen meer te laten betalen voor een sociale huurwoning.

23 februari

Nog meer onheil treft de winkelstraat. De Unlimited Sports Group (USG), moeder van de ketens Perry Sport en Aktiesport, wordt failliet verklaard.

Maart

10 maart

De Europese Centrale Bank (ECB) in Frankfurt verlaagt het belangrijkste rentetarief van 0,05 naar 0 procent. De maatregel moet de economie aanjagen, maar het effect van eerdere verlagingen was beperkt.

April

6 April

Met 61,1 procent meerderheid verwerpen Nederlandse kiezers in een raadgevend referendum het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne. Het verdrag was bedoeld om de economische samenwerking tussen Oekraïne en de lidstaten van de EU te intensiveren. Door het referendum ontbreekt tot nu toe de Nederlandse handtekening en kan het verdrag niet volledig in werking treden.

15 april

Winkelketen Blokker gaat opnieuw reorganiseren. Er verdwijnen 390 banen en driekwart van de filialen wordt verbouwd. Ook verandert het logo, krijgt Blokker een huismerk en wordt de webshop vernieuwd. Blokker heeft last van concurrenten als prijsvechter Action. Die zag de omzet met bijna eenderde stijgen.

Mei

4 mei

De Europese Centrale Bank besluit om te stoppen met het drukken van het 500 eurobiljet. Circa 90 procent van deze biljetten is in handen van criminelen en terroristen. Het biljet wordt vanaf 2019 niet meer gedrukt. De huidige biljetten, met een waarde van ruim 300 miljard euro, blijven tot in de lengte der eurotijden geldig.

Juni

10 juni

Fitnessbedrijf Basic-Fit gaat naar de beurs. Het is één van de vijf bedrijven die in de maanden voorafgaande aan het referendum over Brexit naar de Amsterdamse beurs gaat. Enkele uren eerder had ook verzekeraar ASR al op de gong mogen slaan. Ook Sif, ForFarmers en Philips Lighting gingen vlak voor het Brexit-referendum naar de beurs. Voor Basic Fit is de beursgang tot nu toe geen succes. Direct na de beurslancering zakte het aandeel en het is nooit ver boven de introductiekoers van 15 euro gekomen.

23 juni

Het Britse volk kiest in een bindend referendum voor een vertrek uit de Europese Unie. De schok op de beurzen is aanvankelijk groot en de koers van het pond stort in. De daadwerkelijke Brexit staat gepland in de zomer van 2019.

Juli

5 juli

Nederlandse banken zetten honderden miljoenen euro’s opzij om duizenden mkb-ondernemers te compenseren voor het verkopen van rentederivaten. De complexe financiële producten werden verkocht als veilig, maar bleken grote schade te kunnen veroorzaken. 19.000 kleine en middelgrote ondernemingen komen in aanmerking voor de compensatie van maximaal 100.000 euro.

19 juli

Gerrit Zalm vertrekt in 2017 als topman bij ABN AMRO, zo lekt uit. Twee maanden later bevestigt de voormalig minister van Financiën het nieuws. Bij de beursgenoteerde staatsbank breekt vervolgens een strijd uit over de opvolger van Zalm, die uiteindelijk wordt gewonnen door financieel topman Kees van Dijkhuizen, Zalms voormalige topambtenaar op het ministerie van Financiën.

Augustus

11 augustus

MS Mode is de laatste in een lange rij retailbedrijven die faillissement aanvraagt op. De eigenaar van de kledingketen, Roland Kahn, was een paar maanden daarvoor nog in het nieuws als mogelijke redder van warenhuisketen V&D, maar zag nu een belangrijke pijler van zijn eigen imperium omvallen. MS Mode maakte al snel een doorstart nadat Kahn samen met een ander bedrijf MS Mode had teruggekocht van de curatoren.

September

20 september

Met de verkiezingen in aantocht probeert het kabinet met Prinsjesdag om zoveel mogelijk groepen te vriend te houden. De koopkracht stijgt voor veel mensen tussen de 0,7 en 1,1 procent, al gaat een flinke groep rijkere ouderen er op achteruit. De koopkrachtplaatjes worden in de weken na Prinsjesdag al snel achterhaald, als blijkt dat de zorgpremie in 2017 harder stijgt dan waar het kabinet op Prinsjesdag rekening mee hield.

Oktober

4 Oktober

Staatssecretaris Eric Wiebes (VVD) moet zich verantwoorden voor misstanden bij de belastingdienst. Doordat te veel ambtenaren gebruik maakten van een gunstige vertrekregeling, was een schadepost van 700 miljoen euro ontstaan.

27 oktober

Na lang dralen gaat het Waalse parlement akkoord met het Canadees-Europese vrijhandelsakkoord CETA, waardoor België als laatste land kan mee tekenen aan het akkoord.

Chipmaker NXP, een spinoff van Philips die sinds 2010 was genoteerd aan de Amsterdamse beurs, wordt voor 43 miljard euro overgenomen door de Amerikaanse concurrent Qualcomm. Er ontstaat commotie over de beloning van topman Rick Clemmer, die aan de verkoop 392 miljoen euro overhield.

28 oktober

Het cabinepersoneel bij KLM begint werkonderbrekingen omdat de vliegmaatschappij de bezetting op vluchten vermindert. Het hele najaar wordt KLM getroffen door stakingen.

November

7 november

Na overnamegesprekken in het voorjaar komt de Belgische postbezorger Bpost met een bod op PostNL. Erna verhoogt Bpost viermaal het bod, maar PostNL gaat niet in op de avances van het bedrijf, dat deels in handen van de Belgische staat is.

December

8 december

De ECB kondigt aan het opkoopprogramma te verlengen tot eind 2017. Aanvankelijk zou het grootschalig opkopen van schuldpapier per maart 2017 stoppen. Wel wordt het bedrag dat maandelijks wordt opgekocht verlaagd van 80 tot 60 miljard euro.

23 december

Verzekeraar NN Group neemt concurrent Delta Lloyd – net als NN genoteerd aan de Amsterdamse beurs – over.