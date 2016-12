EU: Neelie Kroes zat twee keer fout, maar krijgt geen straf

Neelie Kroes had als EU-commissaris geen bijbaan mogen houden, maar wordt door de Europese Unie alleen op de vingers getikt. Het blijft wat de Europese Commissie betreft bij een reprimande, hoewel ze verschillende keren in strijd met de gedragscode heeft gehandeld.

Kroes krijgt geen straf voor het feit dat ze haar inkomen over 2015 niet had opgegeven en dat ze niet had aangegeven dat ze tussen 2000 en 2009 nog stond ingeschreven als bestuurder van Mint Holdings, een bedrijf op de Bahama’s.

Kroes zat niet bewust fout

De EU geeft in een rapport aan dat de oud-politicus ‘in redelijkheid’ niet had kunnen weten dat ze officieel nog stond geregistreerd als directeur van het Amerikaanse bedrijf. Kroes had al toegegeven dat iets verkeerd was gegaan, en heeft dit jaar in twee verschillende brieven excuses gemaakt. De politicus zegt zelf de verantwoordelijkheid voor de overtredingen voor haar rekening te nemen en eventuele gevolgen te accepteren.

Naar eigen zeggen ging ze er vanuit dat ze al sinds 2002 was uitgeschreven op de Bahama’s. Door een administratieve fout zou dit pas in 2009 zijn gebeurd. Het nieuws over haar ‘foute bijbaantje’ kwam aan het licht bij de Bahama Leaks. 1,3 miljoen documenten over een aantal bedrijven werden gelekt aan de Süddeutsche Zeitung en gedeeld met een internationale organisatie voor onderzoeksjournalisten.

Belangenverstrengeling?

Kroes werkte tussen 2004 en 2014 als eurocommissaris voor Mededinging en daarna door Digitale Zaken. De voormalige politicus is nu nog steeds zeer actief in het zakenwereldje, onder meer in Silicon Valley, als hoofd van de adviesraad van taxibedrijf Uber.

De oud-VVD’er krijgt vaak commentaar omdat ze voor verschillende bedrijven werkt. Toen zij kritiek uitte op het beleid van de huidige Mededinging-commissaris Margrethe Vestager inzake de controversiële Apple-naheffing, werd Kroes van ‘belangenverstrengeling’ beticht door de Europese Commissie.