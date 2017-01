Hosana op de huizenmarkt over hoogtepunt heen

Voor het eerst in bijna vier jaar hebben Nederlanders weer minder vertrouwen in de huizenmarkt. Stijgende hypotheekrentes en toenemende krapte zijn de boosdoeners.

Een stijgende hypotheekrente en steeds minder huizen om uit te kiezen: aan het einde van 2016 beginnen huizenzoekers de nadelen van een droogkokende huizenmarkt steeds sterker te voelen. Dit blijkt uit de stemmingsgraadmeter van de Vereniging Eigen Huis (VEH) die in december vier punten daalde van 121 naar 117.

Met 17 punten boven de neutrale score van 100 is de stemming nog altijd optimistisch, maar het vertrouwen loopt wel terug voor het eerst in bijna vier jaar van onafgebroken toename.

Vertrouwen in huizenmarkt daalt weer, zegt Vereniging Eigen Huis https://t.co/lKQxqpf3Us (100=neutraal, >100 = optimistisch) pic.twitter.com/karL59smM6 — Jean Dohmen (@JeanDohmen) December 29, 2016

Hogere rente

Volgens André de la Porte van VEH is de afname van het vertrouwen een gevolg van de stijgende hypotheekrente in combinatie met de afname van het aantal beschikbare koopwoningen. Van de ondervraagden denkt nu 37 procent dat woningen slechter betaalbaar worden. Begin dit jaar dacht nog maar 19 procent er zo over.

Nadat de hypotheekrente een historisch laagterecord van gemiddeld 2 procent bereikte, liep deze rente de laatste maanden van 2016 weer iets op. Volgens de marktindicator denkt 41 procent van de ondervraagden dat de rente volgend jaar verder zal stijgen. Ongeveer de helft denkt nu nog dat het een gunstige tijd is om een huis te kopen. Halverwege 2016 was dit nog 60 procent.

Keerpunt

Ondanks de afname van het vertrouwen zullen de huizenprijzen ook volgend jaar nog blijven stijgen. Wel zal het aantal verkochte woningen afvlakken omdat de beschikbare huizenvoorraad afneemt.

Volgens woningmarkteconoom Paul de Vries van de Rabobank wordt 2017 een keerpunt als het gaat om aantal huizenverkopen: ' Er zijn 4 miljoen koopwoningen in Nederland, je hebt een maximumaantal makelaars, een maximumaantal hypotheekadviseurs en een maximumaantal mensen die gaan verhuizen. Dit maximum van de huizenmarkt wordt in 2017, of uiterlijk in 2018 bereikt.'