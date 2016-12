Rechtbank: IMF-baas Christine Lagarde schuldig aan ‘nalatigheid’

Christine Lagarde, het hoofd van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is schuldig bevonden aan nalatigheid tijdens haar termijn als minister van Financiën. Ze zou zich niet genoeg hebben ingezet om een enorme betaling van de overheid aan zakenman Bernard Tapie te hebben voorkomen.

Een jaar geleden werd bekend dat de IMF-baas zich voor een speciale rechtbank in Parijs moest verantwoorden. Lagarde moest vorige week verschijnen voor het Hof van Justitie van de Republiek, omdat haar ‘grove nalatigheid’ de verduistering van honderden miljoenen aan overheidsgeld mogelijk maakte. Hoewel ze wel nalatig is geweest volgens de rechtbank, wordt Lagarde niet gestraft.

Zaak-Tapie

De zaak draait om het slepende conflict tussen de Franse ex-minister en zakenman Bernard Tapie en de bank Crédit Lyonnais. Tapie verkocht zijn aandelen in sportbedrijf Adidas aan de Franse bank in 1993. Daarna beweerde hij dat de bank, die inmiddels failliet is, hem had bedrogen door de aandelen later opnieuw te verkopen voor een veel hoger bedrag.

Lagarde, toentertijd minister van Financiën, wees een bemiddelaar aan. De arbitrage leverde Tapie toen ruim 400 miljoen euro aan schadevergoedingen op, maar wordt in deze zaak als frauduleus bestempeld. De Franse rechter bepaalde eerder deze maand dat Tapie het geld moet terugbetalen.

Hoewel Lagarde geen straf krijgt, heeft het vonnis wel mogelijk gevolgen voor haar positie als hoofd van het IMF. Het Fonds heeft een geschiedenis van schandalen rond het leiderschap: de voormalige IMF-chef Dominique Strauss Khan stapte in 2011 op na beschuldigingen van seksueel misbruik.