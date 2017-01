Hema bootst buitenlands succesmodel na in Nederland

Warenhuisketen Hema lijdt al vele kwartalen achtereen verlies, maar ziet de winkels in het buitenland steeds beter presteren. Nu gaan de winkels in Nederland op de schop en worden ze meer zoals over de grens.

Vrijwel alle winkels in de Benelux worden de komende tijd flink onder handen genomen, meldt Hema donderdag in een persbericht. De winkels zullen worden gemodelleerd naar de Franse en Spaanse winkels van Hema. Die zien er anders uit dan Nederlanders gewend zijn: geen hoge rekken en smalle gangpaden, maar lage presentatietafels. De winkel is ingedeeld in verschillende ruimtes voor studeren, wonen koken, beauty en kinderen.

Weinig vers eten meer

Door de nieuwe formule is er simpelweg minder plek voor producten. Daarom worden bijvoorbeeld niet talloze kleuren handdoeken aangeboden, maar slechts een paar verschillende. Bovendien krijgt vers eten – momenteel zitten er in veel Hema’s supermarktgedeeltes – een veel minder prominente rol. CEO Tjeerd Jegen zei eerder dat minisupermarkten ‘niet de toekomst’ zijn. ‘Je wint het toch niet van Albert Heijn en Jumbo.’

Om de Nederlandse klant niet weg te jagen, is besloten om typische Hema-producten gewoon te blijven aanbieden, zoals de traditionele Hema-rookworst. In een half jaar tijd moeten 386 winkels worden omgebouwd.

Successen boekt Hema in het buitenland

Die vernieuwing is hard nodig, zeggen retailexperts tegen het FD. Vanaf 2012 zakten de financiële cijfers van Hema-winkels in Nederland en België hard in. In het derde kwartaal van 2016 leed de winkelketen nog altijd verlies, maar waren de resultaten wel aan de beterende hand.

Vooral in het buitenland beleefde Hema flinke groei en zag het gezonde omzetstijgingen. Eind oktober werd de vijftigste winkel geopend in Frankrijk en Hema is ook aanwezig in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, België en Duitsland. Jegen gaf bij het 90-jarige jubileum in 2016 aan dat het merendeel van de omzet in 2026 uit buitenlandse winkels moet komen. Momenteel zijn 600 van de 700 filialen in Nederland gevestigd.