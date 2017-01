Is Blendle Premium de ‘Spotify voor de journalistiek’?

‘Blendle stopt (maar we houden je geld).’ Zo pakte CEO Alexander Klöpping de aandacht van nieuwsbrief-abonnees, om Blendle Premium aan te kondigen. Geintje, natuurlijk, maar de jonge entrepreneur heeft wel groot nieuws voor gebruikers van de online kiosk.

Blendle kondigde donderdag Blendle Premium aan. Volgens Klöpping heeft het bedrijf het afgelopen jaar stiekem toegewerkt naar een abonnementenservice: gebruikers betalen een vast bedrag per jaar (tien euro per maand), en krijgen dagelijks toegang tot de twintig ‘leukste, belangrijkste, grappigste en interessantste stukken uit 120 kranten en tijdschriften’.

Nieuw verdienmodel en einde ‘filterbubbels’?

Klöpping hoopt met Blendle Premium niet alleen een nieuw verdienmodel te hebben gevonden, maar ook een einde te maken aan de ‘filterbubbels’. De Blendle-baas en voormalig techjournalist maakt zich naar eigen zeggen zorgen over de toekomst van de journalistiek, en de eenzijdige informatie die mensen soms voorgeschoteld krijgen op sociale media.

Algoritmen gebaseerd op interesses van de gebruiker, maar ook redacteuren van Blendle bepalen welke artikelen worden geselecteerd voor lezers. Zo lezen abonnees ook artikelen van media waar ze weinig mee hebben, en lezen gebruikers van de service over onderwerpen waar ze normaal misschien minder interesse voor tonen. ‘Ons data-team werkt aan een algoritme dat jou continu probeert te verassen,’ legt Klöpping uit in een blogpost.

‘Netflix voor journalistiek’?

Blendle noemt de nieuwe service zelf de ‘Spotify voor de journalistiek’. Ook wordt Blendle Premium vergeleken met Netflix: een streamingservice waar je maandelijks betaalt voor het product. Critici wezen al snel op het doorslaggevende verschil: de betaalde versie van Spotify (Spotify Premium) en Netflix bieden wel onbeperkt toegang tot de producten.

Netflixers in Nederland hebben volgens Finder.com toegang tot meer dan 400 series en 1.500 films. De muziek van zeker twee miljoen artiesten is te streamen op Spotify, en volgens het bedrijf luisterden in 2015 75 miljoen gebruikers samen naar meer dan 20 miljard uur aan muziek. Blendle kiest per maand ongeveer 610 artikelen voor Premium-klanten uit.

Wel betekent dit dat de prijs per artikel drastisch omlaag gaat. Als een klant alle Premium-artikelen leest, betaalt hij per artikel ongeveer 1,6 cent. Krantenartikelen kosten op Blendle meestal rond de 25 cent, tijdschriftartikelen komen vaak net onder de 90 cent uit. Of de situatie concrete gevolgen heeft voor de media waarvan de stukken op Blendle staan, is onduidelijk. Het bedrijf zegt tegen elsevier.nl dat kranten en tijdschriften nog steeds worden betaald als het artikel wordt gelezen op Blendle.

Of Klöpping een nieuw verdienmodel heeft gevonden, moet nog blijken. Presentator Eva Jinek zette ook vraagtekens bij de bewering dat Blendle hiermee een meer gevarieerd en ‘eerlijker’ media-aanbod kan geven aan klanten, omdat het algoritme en de redacteuren van Blendle de artikelen uitzoeken die klanten waarschijnlijk lezen.

Wel kunnen artikelen in Blendle Premium gewisseld worden: de ‘misschien wel tofste feature’ volgens Blendle zelf is de article swap. Een abonnee kan voor het lezen van een stuk aangeven dat het artikel niet interessant is, en het algoritme van Blendle zorgt meteen dat er een ander artikel voor in de plaats komt.