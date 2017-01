Met Vögele is Nederland alweer grote winkelketen kwijt

De Zwitserse modeketen Charles Vögele vertrekt uit Nederland. Het noodlijdende bedrijf zet zevenhonderd mensen op straat, maar gaat in andere Europese landen wel door.

Vögele heeft in Nederland 95 winkels en een hoofdkantoor in Breukelen. Alle vestigingen worden binnenkort gesloten en alle 700 werknemers raken hun baan kwijt. Dat maakte het moederbedrijf vrijdag bekend.

Meer dan tien jaar verlies

De kledingwinkel – ‘voor mensen die midden in het leven staan’ – kwakkelt al lange tijd: vorig jaar werd het overgenomen door een Italiaans consortium dat zich wil concentreren op winkels in Zwitserland, Oostenrijk, Hongarije en Slovenië. In Duitsland, Nederland – en eerder al in België – worden de activiteiten gestopt.

Van icoon tot overbodige formule: het onomkeerbare verval van V&D

In 2012 bleek bij een rechtsgang dat Vögele in Nederland tien jaar achtereen verlies maakte. Slechtlopende vestigingen werden gesloten en filiaalmanagers ontslagen, maar ook dat leidde niet tot verbetering. Vögele Nederland heeft de afgelopen maanden nog gezocht naar een nieuwe eigenaar, maar daar kwam niets uit. De winkelketen is sinds 1999 actief in Nederland.

Uitverkoop

De curatoren houden de winkels en webshop voorlopig open voor de uitverkoop van voorraden, laat een woordvoerder weten. Ook gaan zij kijken of er toch mogelijkheden zijn voor een doorstart. ‘Het hele bedrijf wordt lastig, maar voor grotere vestigingen op plekken waar veel publiek komt, is mogelijk wel belangstelling.’

In België is Charles Vögele er al vorig jaar mee gestopt. Een deel van de winkels kon worden overgedaan aan andere ketens, maar ook daar viel voor het overgrote deel van de vestigingen definitief het doek. Voor de Duitse tak werd eerder deze week wel een koper gevonden.