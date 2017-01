Nederlandse regio’s bevechten elkaar om ‘gigafabriek’ Tesla

Tijdens het bezoek van minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) aan San Francisco probeert Noord-Nederland de aandacht te trekken van Tesla. De autofabrikant wil een grote nieuwe fabriek in Europa. Maar er zijn meer kapers op de kust.

Kamp bezoekt dinsdag onder meer het hoofdkantoor van Tesla. De autofabrikant maakte vorig jaar bekend dat het een nieuwe grote fabriek wil neerzetten voor elektrische auto’s en accu’s, ergens in Europa. Het kabinet maakte in november duidelijk dat Nederland graag meedingt: volgens Kamp is Nederland goed gepositioneerd om elektrisch rijden verder te ontwikkelen.

Noord-Nederland komt met innovatieve campagne

De provincies Groningen, Drenthe en Friesland lanceerden dinsdag een heuse internetcampagne om Tesla te overtuigen. Naast een website – onder de noemer ‘Top Dutch’- worden medewerkers in Silicon Valley vanaf dinsdagavond bestookt met berichten op sociale media die een duidelijke boodschap hebben: breng de elektrische auto ‘terug naar huis’. Volgens de initiatiefnemers was professor Sibrandus Stratingh uit Adorp in 1835 de eerste die een elektrisch voertuig bouwde.

Het is geenszins zeker dat Tesla voor (Noord-)Nederland kiest. Zelfs binnen Nederland dingen verscheidene regio’s mee, zoals Twente, Rotterdam en Noord-Brabant. In Tilburg staat al een hoofdvestiging van Tesla.

In de rest van Europa is eveneens veel interesse. Van Portugal tot het noorden van Duitsland: zo’n 300 gebieden dingen mee, die allemaal zeggen hun eigen unieke voordeel te hebben.

Model 3 moet elektrisch rijden goedkoop maken

Het is nog niet eens duidelijk wat voor fabriek Tesla precies in gedachten heeft. In de woestijn van het Amerikaanse Nevada wordt hun eerste ‘gigafabriek’ gebouwd. Volgens CEO Elon Musk zal er zeker één zo’n fabriek in Europa komen, ‘maar misschien wel twee of drie’.

Tesla komt naar verwachting eind dit jaar met het Model 3, dat elektrisch rijden veel goedkoper moet gaan maken. Het prijskaartje: rond de 35.000 euro. Het model – dat nu al te reserveren is – zal vanaf 2018 ook in Nederland te koop zijn.