Onderzoek: rechtse politici zijn stuk aantrekkelijker

Rechtse politici zien er beter uit dan linkse, concluderen Zweedse economen in een recent onderzoek. Rechtse mensen zijn volgens hen ook meer geneigd om hun stem te geven aan een aantrekkelijke kandidaat.

Dat aantrekkelijke politici meer stemmen trekken is bekend, maar is er een verband met links en rechts, vroegen Zweedse economen van het Zweedse Institut för Näringslivsforskning in Stockholm zich af. Ja, is het antwoord.

Rechtse politici zien er beter uit dan linkse, blijkt uit onderzoek aan de hand van foto’s van volksvertegenwoordigers in Finland, Australië, de Verenigde Staten en leden van het Europees Parlement. Voor mannen geldt dat ze, naarmate ze mooier zijn, meer geneigd zijn om rechts te stemmen. Bij vrouwen viel een dergelijk verband niet te ontdekken.

Meer verdienen

Rechtse mensen zijn meer geneigd om de wereld als eerlijk te zien omdat ze zelf beter worden behandeld, vermoeden de auteurs. Uit eerder onderzoek bleek bijvoorbeeld al dat mooie mensen gemiddeld meer verdienen dan lelijke.

Ze voelen zich dus minder goed thuis bij linkse partijen, die bij uitstek erop zijn gericht om de wereld eerlijker te maken: meer kansen voor minderbedeelden, meer verdeling tussen rijk en arm en ga zo maar door. Dat verklaart waarom mooie mensen vaker te vinden zijn onder de kandidaten van rechtse partijen.

Meer stemmen

De onderzoekers vonden ook een omgekeerd effect: rechtse, aantrekkelijke politici trekken meer stemmen (20 procent meer dan politici van gemiddelde aantrekkingskracht) dan linkse, aantrekkelijke politici (8 procent meer).

In gemeentelijke verkiezingen althans: bij landelijke verkiezingen krijgen mooie politici aan beide zijden van het politieke spectrum een even grote ‘aantrekkelijkheidsbonus’ (14 procent).

Mooie mensen zijn vast ook rechts

De onderzoekers geven als verklaring dat mensen bij gemeentelijke verkiezingen minder afweten van wat er in de politiek speelt en dus meer afgaan op oppervlakkige aanwijzingen als het uiterlijk van de kandidaten.

Rechtse mensen stemmen dan eerder dan linkse op mooie mensen omdat ze denken dat die ook rechts zijn, concluderen de onderzoekers. Waar linkse mensen in dit verband op afgaan is niet onderzocht.