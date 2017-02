Nederland is ‘snelst groeiende economie’, zei Rutte. Volgens EU niet

In zijn veelbesproken interview met Buitenhof zei premier Mark Rutte dat Nederland de snelst groeiende economie van Europa is. Een onjuiste kwalificatie, althans volgens de winterprognose van de Europese Commissie.

Zo’n twee derde van de Europese landen doet het beter als groeiende economie dan Nederland, blijkt uit de prognose van de Europese Commissie, die maandag werd gepresenteerd.

Gemiddelde score

In 2016 haalt Nederland een gemiddelde plaats, met een groei van ongeveer 2,1 procent van het bruto binnenlands product: er zijn in datzelfde jaar ongeveer evenveel snellere groeiers als tragere groeiers dan Nederland.

@MinPres Rutte zei #Buitenhof dat NL ‘snelst groeiende economie Europa’ is. Echter: 2/3 EU-landen doet het volgens ‘Winterprognose’ EU beter pic.twitter.com/NDIEr43v8Z — Syp Wynia (@sypwynia) February 13, 2017

Volgens de prognose voor dit jaar zijn er zelfs twaalf eurolanden en zes niet-eurolanden snellere groeiers dan Nederland. Nederland verwacht in 2017 een groei van 2 procent, en voor het jaar daarna een groei van 1,8 procent. Ter vergelijking: een land als Polen groeit volgens de Europese Commissie in 2017 met 3,2 procent en het jaar daarna met 3,1 procent.

Onzekerheid over Amerika, verkiezingen en Brexit

De prognose is positief over de groei van de EU als geheel. Alle economieën zouden de komende drie jaar moeten groeien. Ook voor de eurozone wordt een groei verwacht, van 1.6 procent dit jaar en 1.8 procent in 2018.

De commissie plaatst daarbij als kanttekening dat vele ‘onzekerheden’ de uitkomst wel nog kunnen beïnvloeden. Een belangrijke factor volgens de Europese Commissie is de nieuwe regering van de Verenigde Staten onder Donald Trump, en zijn ‘nog nader te bepalen intenties’. Maar ook het startschot van de Brexit-onderhandelingen met de Britten en de verkiezingen die dit jaar in verschillende Europese landen – Nederland, Duitsland, Frankrijk – worden gehouden, zouden daarbij een rol spelen.