Partijen vliegen elkaar in de haren over belastingen (video)

Wat het Centraal Planbureau (CPB) donderdag al had voorspeld, bleek ook uit het belastingdebat van Elsevier. Kamerleden van VVD, PvdA, SP, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en 50Plus werden het maar moeilijk eens over de toekomst van de belastingen in Nederland.

Vooral het gesprek over de vraag of ouderen te zwaar worden belast, werd snel fel. De politici haalden fel uit naar 50Plus-senator en kandidaat-Tweede Kamerlid Martin van Rooijen over de belasting van gepensioneerden.

Waar werden de Kamerleden het eens?

Ook SP-politicus Renske Leijten moest het ontgelden. Het Kamerlid werd aangevallen over haar opmerkingen over vermogende Nederlanders. Die moeten veel meer belasting betalen als het aan Leijten ligt, omdat ‘meer vermogen ook een hoger rendement betekent’. Later legde de SP’er uit dat ze bedoelde dat vermogende Nederlanders ‘makkelijker meer risicovolle beleggingen kunnen doen’.

De Kamerleden werden het wel eens over een voorstel van D66-politicus Steven van Weyenberg over belasting op spaargeld. Alleen het reële rendement moet van Weyenberg worden belast. SP, GroenLinks, ChristenUnie en de VVD reageerden enthousiast op het voorstel.

Kijk het volledige debat terug: