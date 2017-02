Streamingregels aangepast: overal in EU zelfde Netflix

Het aanbod van streamingdiensten als Netflix wordt vanaf 2018 overal in de Europese Unie gelijk. De Europese Commissie verplicht de providers om in elk land hetzelfde aan te bieden.

Het gaat om streamingdiensten van muziek en films, en om aanbieders van sport, computerspellen en e-books. Met het digitalemarktplan Digital Single Market moderniseert de Commissie de Europese copyrightregels.

RTL XL op het strand in Frankrijk

Klanten van bijvoorbeeld Netflix kregen tot nu toe in andere Europese landen een ander aanbod dan in Nederland. Niet alleen zijn Nederlandse films en series in het buitenland vaak niet te zien, ook Amerikaanse series zijn niet in alle lidstaten beschikbaar.

In 2018 gaat dat veranderen. Dit betekent dat een Nederlander op vakantie in Frankrijk toegang heeft tot dezelfde muziek op streamingdiensten als in Nederland en ook naar bijvoorbeeld RTL XL kan kijken. Voor gratis diensten als bijvoorbeeld ‘Uitzending Gemist’ van de publieke omroep, mag de provider zelf bepalen of hij die aanbiedt in andere lidstaten.

Agreeing #portability means: Taking your digital content services with you wherever you go in Europe. Simple, natural, #DigitalSingleMarket pic.twitter.com/RUt97GGpfB — Andrus Ansip (@Ansip_EU) 7 februari 2017

EU gebruikt digitale markt om aan populariteit te winnen

Vorige week bereikte de EU ook een akkoord over de tarieven van mobiele-telefoonproviders voor roamingdiensten. Vanaf juni mogen providers geen extra kosten meer rekenen voor telefoongebruik (bellen, sms’en en internetgebruik) in andere EU-staten.

Voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker heeft de digitale markt van Europa hoog op de agenda gezet. Met het plan hopen leiders in Brussel reizen binnen de EU aantrekkelijker te maken, en de consument tegemoet te komen. Het is ook een manier om euroscepsis tegen te gaan, nu nationalistische en populistische partijen aan populariteit winnen in veel lidstaten.