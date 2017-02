Zo wil Trump ‘wegregulering’ van bankensector terugdraaien

De nieuwe Amerikaanse president Donald Trump is van plan wetten aan banden te leggen die na de financiële crisis zijn ingevoerd om nieuwe problemen in de financiële sector te voorkomen. Het team van Trump wil onder meer de invloed van de Dodd-Frank-wetten in te perken.

In 2010 werd de Dodd-Frank-wet ingevoerd. Die wet moest de cultuur op Wall Street radicaal veranderen en de Amerikaanse consument moest worden beschermd. Volgens Gary Cohn, de baas van de nationale economische raad van het Witte Huis, wordt de consument nu juist geholpen door het terugdraaien van een aantal wetten.

‘Amerikanen krijgen betere keuzes aangeboden en Amerikanen krijgen straks betere producten ter beschikking want wij gaan banken niet meer jaarlijks belasten met letterlijk honderdduizenden dollars,’ aldus Cohn tegen The Wall Street Journal. Cohn is zelf een voormalige investeringsbankier, en het team van Trump wordt er vaak van beschuldigd te veel belang te hebben bij het aan banden leggen van strenge regels voor Wall Street.

Ook de minister van Financiën in het kabinet van Trump werkte jarenlang bij zakenbank Goldman Sachs. De omstreden Steve Bannon, de strategische man achter Trump, heeft in de jaren tachtig onder meer als vicedirecteur van Goldman gewerkt. De plannen hebben volgens Cohn ‘niets met Goldman Sachs te maken’. De verandering ‘heeft niets te maken met Citigroup, het heeft niets te maken met de Bank of Amerika’.

De Republikeinen willen er alleen voor zorgen dat de Verenigde Staten ‘zichzelf niet wegreguleren’. Onder Dodd-Frank moeten financiële instellingen onder meer grote kapitaalbuffers opbouwen, om zo beter bestand te zijn tegen onverwachte tegenvallers.

Er is nog geen reden tot paniek. De eerste stap van Trump is vooral symbolisch: vrijdag zal hij door middel van een decreet plannen uitzetten voor het terugdringen van de regulering voor banken. Het Congres moet met concrete wetten komen. De Republikeinse partij, die een meerderheid heeft in het Amerikaanse huis van Afgevaardigden en de Senaat, is over het algemeen wel voorstander van de plannen van Trump.

Nog nooit was de bankensector zo sterk

Zelfs als deze werkelijkheid worden, valt de dreiging van een crash mee: ‘De balans van de Amerikaanse bank was deze generatie nog nooit zo sterk,’ stelt onder meer analist Mike Mayo. Sinds de financiële crisis is de bankensector vooral bezig geweest met de wederopbouw van kapitaalbuffers en het imago van de financiële wereld.

Deze sector heeft ook aan strenge regels moeten voldoen. Na de verkiezing van Trump hebben de aandelen van banken een vlucht genomen, omdat beleggers enthousiast reageren op het vooruitzicht van een bankenwereld met minder strenge regels.

Tijdens zijn meeting met bestuursvoorzitters van JP Morgan Chase en BlackRock zal Trump de nieuwe wetgeving waarschijnlijk bespreken. Het ministerie van Financiën zal de komende maanden aan de slag gaan met het kijken naar individuele aspecten van Dodd-Frank. Bepaalde delen van de wet zullen worden vervangen. De nieuwe regels moeten volgens Cohn vooral zorgen voor een verbeterde positie van Amerikaanse banken op ‘het wereldwijde speelveld’.