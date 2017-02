Waarom is er geen Nederlandse Google of Facebook?

Waarom heeft Nederland geen techbedrijven van de grootte Google of Facebook? Volgens internetondernemer Boris Veldhuijzen van Zanten komt dat door een gebrek aan (durf-)kapitaal.

Een paar jaar geleden vroeg Veldhuijzen van Zanten een Amerikaanse vriend hoe het met zijn startup was vergaan. ‘Dat is uitgelopen op een totale mislukking,’ zei de Amerikaan, ‘we hebben het in stukjes moeten verkopen aan Google voor 6 miljoen dollar.’

‘Een totale mislukking? In Nederland is het verkopen van je startup voor 6 miljoen een top-exit, dan sta je in Elsevier!’ zegt Veldhuijzen van Zanten. ‘Je hebt hier geen bedrijven die voor 6 miljoen restjes opkopen.’

Volgens de internetondernemer, die ieder jaar de techconferentie The Next Web organiseert in Amsterdam, is dit precies de reden waarom Nederlandse startups nooit de grootte bereiken van Amerikaanse giganten als Google, Facebook, Airbnb en Uber.

Hij noemt het voorbeeld Hyves: ‘Amerika heeft Facebook, wij hadden Hyves. In het begin groeide Hyves harder dan Facebook, maar toen haalde Facebook 40 miljoen op en Hyves 4 miljoen. Heel snel erna groeide Facebook harder dan Hyves. Tien keer zoveel kapitaal, dat maakt het verschil.’

Veldhuijzen van Zanten is ervan overtuigd dat booking.com een Nederlands succesverhaal was geworden als hier genoeg durfkapitaal was geweest.

‘De Nederlandse oprichters van booking.com wilden een miljardenbedrijf bouwen, maar dat lukte gewoon niet in Europa. Uiteindelijk hebben ze het noodgedwongen moeten verkopen aan Amerikanen voor 137 miljoen dollar. Nu is het meer dan 50 miljard waard. Het had een Nederlands succes kunnen zijn.’