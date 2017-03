FIOD opent klopjacht na tip over duizenden zwartspaarders

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) van de Belastingdienst heeft een grootschalig onderzoek geopend naar zwartspaarders. Dankzij een anonieme tipgever heeft de FIOD de gegevens in handen van 3.800 Nederlanders die geld op een Zwitserse bank hebben staan.

Naast de informatie over Nederlanders beschikt de FIOD over de gegevens van 55.000 spaarders uit het buitenland. Dat meldt het AD vrijdag. De hoeveelheid bankgegevens is volgens het FIOD vergelijkbaar met die van de Panama Papers die vorig jaar werden gelekt.

Schilderijen en goudstaven

Donderdag zijn invallen gedaan in Den Haag, Hoofddorp, Zwolle en Venlo. Volgens de FIOD is er een internationale klopjacht begonnen in de hoop zwartspaarders te ontmaskeren. Ook in Australië, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië zijn huiszoekingen geweest, onder leiding van de Europese dienst Eurojust.

De acties zijn op internationaal niveau gecoördineerd. Volgens de FIOD was het belangrijk voor de fiscale opsporingsdiensten van de deelnemende landen te laten zien dat ze tegelijk en gezamenlijk optreden tegen fraude. Bovendien worden er ‘vaak landsgrenzen overschreden bij het opzetten van verhullende constructies’.

De FIOD heeft beslaggelegd op vastgoed en bankrekeningen. Ook tientallen kunstwerken, zoals schilderijen, zijn in beslag genomen, en zelfs een goudstaaf.

Jaar na Panama Papers

Van de 3.800 worden op dit moment enkele tientallen Nederlanders verdacht van fraude en witwassen. De dienst heeft tot nu toe twee verdachten aangehouden. De komende weken verwacht de FIOD mogelijk meer arrestaties.

De tip over zwartspaarders komt nagenoeg precies een jaar na de publicatie van de Panama Papers. Een groep onderzoeksjournalisten bewees toen het bestaan van een enorm apparaat waarmee duizenden mensen structureel belasting ontwijken.

Recent kwam een kandidaat van GroenLinks, Maya van der Steenhoven, in opspraak omdat zij – via het bedrijf van haar vader – ook in de Panama Papers stond, terwijl haar partij belastingontwijking steevast hekelt. De partij haalde haar van de lijst.