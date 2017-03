Halbe Zijlstra (VVD) ‘denkt eigenlijk dat de euro is mislukt’

Achter gesloten deuren slaat Halbe Zijlstra een heel andere toon aan over de euro dan het beleid van de VVD doet vermoeden. Zijlstra zou van mening zijn dat de euro is mislukt, en denkt dat de munt niet lang meer zal bestaan.

Ook een van de architect van de euro waarschuwt: ‘Munteenheid is kaartenhuis op instorten’

Dat zegt althans financieel journalist Arno Wellens in zijn boek Het Euro Evangelie (deel II). Samen met Jort Kelder – die het voorwoord schreef van het boek – werd hij in 2015 ontvangen door Zijlstra op het Binnenhof. In zijn kantoortje zei Zijlstra volgens de journalisten dat hij de toekomst van de euro somber inziet.

‘Mislukte euro’

‘De euro is mislukt en zal over een paar jaar waarschijnlijk niet meer bestaan. Maar zolang een meerderheid op het Binnenhof de feiten niet onder ogen wil zien, modderen we voort,’ zou Zijlstra hebben gezegd.

De VVD zegt tegen Business Insider verrast te zijn over de passage in het boek. ‘Zijlstra heeft inderdaad met Kelder gesproken maar kan zich geen gesprek met Wellens herinneren. Dat was een informeel gesprek, in 2015 overigens. Ik vind het dan ook bijzonder om dit “citaat” nu te lezen.’

Volgens een woordvoerder van de VVD is de mening van Zijlstra over de euro wel wat genuanceerder. De fractievoorzitter (tijdens de verkiezingen de nummer drie op de lijst van de VVD) denkt inderdaad dat de euro op termijn onhoudbaar is als de Europese Unie op deze wijze doorgaat. ‘Dan doelt hij met “op deze wijze” bijvoorbeeld op het niet handhaven van afspraken met landen die steun krijgen.’

Waarschuwingen over einde euro

Het boek van Wellens en Kelder is overigens een ‘activistisch pamflet’ waarin de schrijvers oproepen tot een eerlijker debat over de euro. De journalisten zijn niet de eersten die aan de bel trekken als het gaat om de munt. Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz vindt dat de euro moet worden afgeschaft om de Europese Unie te redden.

Ook Otmar Issing, een van de architecten van de euro, waarschuwt voor het instorten van de munteenheid. De euro zou zijn verraden door Europese politici. Vlak na de invoering van de munt ging het al mis, stelt Issing.