Is deze gadget het nieuwe geheim van Apple?

Een laptop die wordt bestuurd door een iPhone. Het lijkt een futuristisch idee, maar Apple is achter de schermen bezig met een iPhone- en iPad-laptop.

Dat bleek donderdag, toen het Amerikaanse octrooibureau USPTO (United States Patent and Trademark Office) beelden naar buiten bracht van het ontwerp waarvoor Apple al een patent heeft aangevraagd.

Lees meer: hoe de positie van Apple op de smartphonemarkt verandert

Apple kiest voor verbetering in plaats van innovatie

Techreuzen als HP, Motorola en Asus experimenteerden in het verleden met een laptop die runt op het besturingssysteem van de telefoon. Zeker nu de gemiddelde smartphone erg krachtig is, biedt dat mogelijkheden voor de markt.

Apple mag een groot en succesvol bedrijf zijn, op de smartphonemarkt lijkt het zijn sterke positie kwijt te raken. Vorig jaar daalde voor het eerst in 13 jaar de omzet van het bedrijf en de verkoop van iPhones loopt terug.

Samsung – de grote concurrent van Apple-CEO Tim Cook – streeft Apple voorbij in innovatie. Apple bouwt graag de spanning op rond de lancering van nieuwe producten, maar de verbeteringen in ontwerp en specificaties zijn de laatste jaren marginaal. Klanten lijken het gebrek aan innovatie bij Apple beu te zijn. Ze willen nieuwe software en nieuwe mogelijkheden.

Hoe werkt het?

Apple is toe aan een geheel nieuw product. Of de iPhone-laptop dat zal zijn, moet nog blijken. De iPhone wordt niet alleen ingezet als besturingssysteem voor de laptop, het scherm van het toestel fungeert ook als mousepad onder het toetsenbord. De iPad-versie van de laptop is minder innovatief. De iPad wordt rechtop in een dockingsysteem als laptopscherm gebruikt, zoals veel gebruikers nu al doen met een toetsenbord.

Het bedrijf vraagt wel vaker octrooien aan voor ontwerpen waarmee uiteindelijk niets wordt gedaan, maar volgens Amerikaanse tech-experts sluit de integratie van de iPhone goed aan bij ontwikkelingen in de markt: consumenten gebruiken hun telefoon voor steeds meer activiteiten. Met de iPhone-laptop maakt Apple werken onderweg bijvoorbeeld makkelijker.

Ook zou Apple met een goedkopere laptop – waarbij de geïntegreerde iPhone zou kunnen zorgen voor lagere productiekosten – voor zichzelf een betere concurrentiepositie willen creëren op de markt. Apples MacBooks zijn vaak een stuk duurder dan laptops die op Windows draaien.