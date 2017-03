Jet Airways maakt droomstart: half miljoen passagiers in eerste jaar

Jet Airways, nieuwkomer op Schiphol, vervoerde in minder dan een jaar een half miljoen passagiers. De Indiase maatschappij, met dagelijkse vluchten van Amsterdam naar Mumbai, New Delhi en Toronto, kan het reizigersaanbod nauwelijks aan.

De luchtvaartmaatschappij verwacht nog meer groei doordat Indiase bedrijven hun Britse filialen verplaatsen naar Nederland, in reactie op de Brexit, het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

In de luchtvaart duurt het vaak geruime tijd voordat een nieuwe route voldoende passagiers trekt. Vliegmaatschappijen zetten meestal eerst kleine toestellen in om te zien of er een markt is. Jet Airways begon een jaar geleden vanuit Mumbai en New Delhi op Amsterdam te vliegen met Airbus 330-toestellen met een capaciteit van 236 passagiers. De vlucht vanuit Mumbai naar Amsterdam ging door naar Toronto en keerde weer via Amsterdam terug naar India. Al na enkele maanden werd één dagelijkse vlucht uitgevoerd met de grotere Boeing 777, waarin plaats is voor 308 passagiers. Inmiddels vliegt Jet Airways uitsluitend met deze grote toestellen op Amsterdam.

Volgens Jet Airways-manager Samir Chada is de bezettingsgraad van de vliegtuigen 90 tot 95 procent. Dit is uitzonderlijk hoog. Concurrent KLM rapporteerde vorig jaar een bezettingsgraad van 86 procent. ‘In ons eerste jaar op Schiphol hebben wij ons goed gepositioneerd,’ zegt Chada.

Groeimarkt India

Hij verklaart dit uit de economische groei in India, de omvang van de bevolking (1,3 miljard inwoners) en de sterke banden met Nederland: ‘Er zijn 220 Indiase bedrijven gevestigd in Nederland. Hier wonen zo’n 16.000 Indiase expats. Door de Brexit zullen Indiase concerns activiteiten verplaatsen van het Verenigd Koninkrijk naar Nederland. Er is hier een economische piek aan het ontstaan. Dit zal ons groeiverhaal versterken.’

Volgens Chada ging de spectaculaire start van Jet Airways op Schiphol enigszins ten koste van KLM, die alleen op New Delhi vliegt, maar vooral ten koste van de luchtvaartmaatschappijen uit het Midden-Oosten, die vanuit Amsterdam via Dubai, Abu Dhabi, Doha en Istanbul allerlei bestemmingen in India aandoen.

Zakelijke reizigers

Chada zegt dat Jet Airways zich de komende tijd vooral op de zakelijke reizigers zal richten. Die doelgroep vormt nu 40 procent van de klandizie. Dat aandeel moet omhoog naar 60 procent. Zakelijke reizigers zijn bereid meer te betalen voor een ticket dan passagiers die voor vakantie of familiebezoek reizen. Jet Airways is aantrekkelijk voor zakelijke reizigers, zegt Chada, omdat die vaak op het laatste moment tegen een aantrekkelijke prijs een upgrade krijgen aangeboden van economy- naar businessclass of van business- naar first class. ‘Dat doen we bij het inchecken of soms zelfs pas bij de gate.’

Jet Airways werkt op Schiphol samen met KLM, die via een zogenoemde code-sharing-overeenkomst de passagiers uit India naar dertig Europese bestemmingen vervoert. Chada: ‘We bedienen daardoor niet alleen de Nederlandse, maar zeker ook de Belgische, Duitse, Zwitserse en Scandinavische markt.’