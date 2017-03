‘Economische plannen van GroenLinks doodsteek bedrijfsleven’

Werkgeversorganisatie VNO-NCW zegt blij te zijn met de grote winst van GroenLinks bij de verkiezingen. De kiezers zetten daarmee de overgang naar schonere energie op de landelijke agenda. Maar zijn ondernemers echt zo blij met de opkomst van Jesse Klaver?

Maarten Post, voorzitter van ZZP Nederland, windt er bepaald geen doekjes om: ‘De plannen van GroenLinks om de lasten te verzwaren voor MKB’ers zijn straks de doodsteek van het Nederlandse bedrijfsleven,’ zegt Post tegen elsevier.nl. ‘Die belastingen zijn echt funest voor het ondernemerschap.’

Hoe het kabinet werkenden zwaarder belast. En: wat zijn de belastingplannen van de partijen?

Voor ondernemers is de groei van GroenLinks geen reden tot juichen, volgens ZZP Nederland. ‘GroenLinks wil zzp’er plunderen,’ luidt een persbericht op de site van de stichting. Post zegt zelfstandigen en kleine ondernemers al langer te waarschuwen voor het Klaver-effect.

PvdA moet voorlopig toekijken

Bang voor een kabinet dat ondernemerschap belemmert is hij niet: ‘De enige drie partijen die zich echt duidelijk hebben ingezet voor de (zelfstandige) ondernemer zijn VVD, D66 en CDA. Die vormen nu het motorblok, dus wij zien het wel positief in.’

De eigen rechtspositie van de ondernemer is het meest urgent, stelt Post. ‘De wet-DBA was natuurlijk een drama.’ De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) bleek zeer schadelijk te zijn voor veel zelfstandigen. Uit onderzoek van onder andere de Kamer van Koophandel blijkt dat veel zelfstandigen opdrachten hebben verloren door de wet.

Hoewel de wet het werk was van demissionair staatssecretaris Eric Wiebes, is Lodewijk Asscher (PvdA) volgens Post overduidelijk ‘schuldig’ aan de wet. De handhaving van DBA is uitgesteld, en het nieuwe kabinet moet zich nu over de wet buigen. ‘Het kabinet dat wordt gevormd moet ondernemers stimuleren, niet belemmeren,’ zegt Post.

Dat PvdA na het historische zetelverlies geen rol kan spelen in het kabinet, staat buiten kijf: ‘Als je zo wordt afgestraft moet je eerst even vanaf de zijlijn kijken, voordat je weer mag meedoen.’

Lasten funest voor MKB

Ook Michaël van Straalen, voorzitter van MKB-Nederland (onderdeel van VNO-NCW) staat naar eigen zeggen ‘niet te trappelen’ om bepaalde plannen van GroenLinks realiteit te zien worden. ‘Een groeiend Midden- en Kleinbedrijf is vitaal voor de Nederlandse economie en lastenverzwaring voor juist die sector is pijnlijk.’ Wel is Van Straalen enthousiast over de verduurzaming: de overstap naar schonere energie moet een belangrijk onderdeel van het regeerakkoord zijn.

Het belastinggeld dat nu wordt betaald door het MKB moet in lastenverlichting worden gestoken, vindt Van Straalen. De belangenbehartiger voegt daaraan toe dat het CDA nu de enige partij is waarvan de plannen zouden zorgen voor lastenverlichting ten opzichte van het huidige beleid.

Als het kabinetsbeleid van de afgelopen vier jaar wordt doorgezet, zal het MKB lijden onder lastenverzwaring ter waarde van 3,5 miljard euro. Vooral de plannen van de PvdA, die 29 Kamerzetels verloor, zou de lasten voor middelgrote ondernemingen ernstig verzwaren.