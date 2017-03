ECB moet transparanter en minder politiek, zegt waakhond

De politieke rol van de Europese Centrale Bank in Europa is te groot. De centrale bank moet transparanter worden, stelt corruptiebestrijder Transparency International (TI).

De Europese Centrale Bank (ECB) is een van de belangrijkste organisaties in de eurozone geworden. Burgers moeten meer inzicht krijgen in het handelen van de bank. Ook moet de ECB zich terugtrekken als geldschieter van de Grieken, vindt de waakhond tegen corruptie.

Grote politieke betrokkenheid

De verantwoording die de ECB nu moet afleggen, past niet meer bij de nieuwe rol van de centrale bank, aldus het rapport van TI. In Frankfurt worden tegenwoordig ‘vergaande politieke beslissingen’ genomen.

Een van de belangrijkste aanbevelingen van TI is dat de ECB geen deel meer moet uitmaken van de zogenoemde trojka, de groep die de crediteuren van Griekenland vertegenwoordigt. Nu onderhandelt ECB-president Mario Draghi mee in Brussel en Athene.

Ook verworven in financiële sector

Ook de rol van de ECB als toezichthouder van Europese banken blijft een gevoelig onderwerp. Waar de Britse centrale bank in Londen en bijvoorbeeld de Federal Reserve in de Verenigde Staten meer informatie delen, houdt de ECB de deuren gesloten, zo blijkt.

Als het aan Transparency International ligt, worden er duidelijkere afspraken gemaakt over de rol van de ECB in de Europese financiële sector. De organisatie sloeg al eerder alarm over politici en beleidsmedewerkers die bij EU-instellingen werken, en vervolgens bij lobbyfirma’s terechtkomen. Oud-ECB-medewerkers moeten van TI zeker twee jaar ‘afkoelen’, voordat ze in de financiële sector mogen werken.