Populair maar verliesgevend: Snapchat naar de beurs

Het moederbedrijf van Snapchat gaat donderdag naar de beurs. Van beleggers wordt een groot vertrouwen gevraagd.

In New York staat donderdag de grootste beursgang op de rol sinds 2014 toen het Chinese Alibaba naar de Nasdaq ging. Snap inc, het moederbedrijf van Snapchat, hoopt ongeveer 3 tot 4 miljard dollar op te halen op de New York Stock Exchange. Het bedrijf uit Los Angeles wordt gewaardeerd op circa 25 miljard dollar. Dat is ruim 60 keer de laatste omzet (405 miljoen dollar).

Van gezicht ruilen met oma

Snap noemt zichzelf een camerabedrijf, al zullen de meeste tieners Snapchat toch vooral kennen als de mobiele foto-app waarmee ze zich virtueel kunnen omtoveren tot hond of kat of waarmee ze van gezicht kunnen ruilen (faceswappen) met oma.

Voor een camerabedrijf verkoopt Snap opvallend weinig camera’s. Tot nu toe bracht Snap één fysiek product op de markt: een zonnebril waarmee korte filmpjes kunnen worden gemaakt en gedeeld. De brillen worden in beperkte aantallen verkocht onder de kostprijs.

Potentiële goudmijn

Beleggers die donderdag aandelen van Snap gaan kopen, zullen een groot vertrouwen in het bedrijf moeten hebben. Winst werd er nog nooit gemaakt. Vorig jaar leed het bedrijf een verlies van 480 miljoen euro. Een jaar eerder bedroegen de rode cijfers 350 miljoen euro. Dat zijn geen getallen waar beleggers normaal gesproken heel warm van worden.

Potentiële winst moet worden gehaald uit advertenties. De 160 miljoen dagelijkse gebruikers zijn een potentiële goudmijn. Dat goud moet dan wel gedolven worden. De 375 miljoen euro aan advertentie-inkomsten die het bedrijf vorig jaar binnenhaalde, waren niet genoeg om zwarte cijfers te noteren. En dan vlakt het aantal nieuwe gebruikers ook nog eens af. Daarbij geeft Snap aandelen uit zonder stemrecht. Dat vinden veel beleggers meestal niet leuk.

Blind aandelen kopen

Het mag de pret onder beleggers niet drukken. Het enthousiasme was zelfs zo groot dat beleggers na de beursaankon­diging blind aandelen gingen kopen van Snap Interactive, een obscuur bedrijfje dat dating-apps bouwt en niks met Snapchat te maken heeft.

Het is voor de aandeelhouders te hopen dat het plezier van de beursgang een langere levensduur is beschoren dan een gemiddelde foto op Snapchat.