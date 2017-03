John de Mol (Talpa) lijdt groot verlies in overnamestrijd TMG

Mediamagnaat John de Mol heeft zijn zinnen gezet op een overname van de Telegraaf Media Groep (TMG), maar lijkt nu in het stof te bijten. De Ondernemingskamer van de Amsterdamse rechtbank besloot De Mol dinsdag geen gelijk te geven.

De rechter wees een verzoek tot het aanstellen van een onafhankelijke commissaris bij TMG af.

Impasse

Die commissaris had de overnamestrijd tussen De Mols Talpa en de Belgische tegenstrever Mediahuis mogelijk een nieuwe wending kunnen geven. De Mol voelt zich benadeeld omdat de commissarissen van TMG begin maart steun betuigden aan het bod van concurrent Mediahuis, terwijl hij een hoger bod op TMG in het vooruitzicht heeft gesteld. Volgens De Mol is er geen sprake van een gelijk speelveld bij TMG, ook omdat grootaandeelhouder en TMG-commissaris Guus van Puijenbroek samen optrekt met Mediahuis.

De Mol is in een overnamestrijd verwikkeld met Mediahuis. Samen met de familie van Puijenbroek bezit het Mediahuis bijna 60 procent van de aandelen. Tijdens de overnamestrijd was onenigheid ontstaan tussen het bestuur en de raad van commissarissen bij TMG over wat de juiste koers zou zijn. Dat resulteerde in de schorsing van de twee bestuursleden van de onderneming, toen de commissarissen besloten alleen nog maar met Mediahuis te onderhandelen. De rechter gaf hen daarin gelijk. Er ligt al een akkoord tussen TMG en Mediahuis, maar daar wil De Mol zich nog niet bij neerleggen.

De Mol kocht maandag op de beurs een nieuw bundeltje aandelen TMG.

De raad van bestuur van TMG, die wel oren had naar het bod van Talpa, werd eerder door de raad van commissarissen op non-actief gezet. De twee bestuurders zouden zich niet constructief hebben opgesteld tijdens het overnameproces. Van Puijenbroek, die samen met Mediahuis een consortium heeft gevormd, heeft een zetel in diezelfde raad van commissarissen.

Het belang van Talpa in het moederbedrijf van onder meer dagblad De Telegraaf is daarmee een fractie groter geworden en staat nu op 26,65 procent. Een van de twee partijen moet zich gewonnen geven. Tot dusver was sprake van een complete impasse. Wellicht dat de uitspraak van de Ondernemerskamer daar verandering in brengt. De Mol komt later met een verklaring.