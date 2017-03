Steeds meer tolheffing en vignetten: hier moet u op letten

Grensposten zijn weg, maar tolpoorten en vignetten lijken er steeds meer te zijn. Waar moet de automobilist in Europa op letten?

In Europa hoeft de automobilist nauwelijks meer zijn paspoort te laten zien: zijn portemonnee daarentegen wel. Veel wegen en tunnels zijn in private handen waardoor er tol wordt geheven. Omrijden heeft vaak weinig zin; dat kost zowel dure benzine als schaarse vakantietijd. Een overzicht van de stand van zaken en tips voor populaire vakantie­landen en landen waar u doorheen komt.

Veel Nederlanders vertrekken jaarlijks met de auto naar Scandinavië. Denemarken heeft geen tolwegen, maar wie het Deense eiland Seeland of EU-buurland Zweden bezoekt, moet diep in de buidel tasten voor het gebruik van tolbruggen.

Een enkele rit over de Sontbrug, die beide landen met elkaar verbindt, kost 50 euro. Wie meer dan twee keer per jaar over deze brug rijdt, kan overwegen een BroPas te kopen voor 40 euro. Dan betaalt u de helft voor de tol.

Boete op tolheffing

In de Zweedse steden Stockholm, Göteborg, Sundsvall en Motala krijgt u te maken met tolheffing via kentekencamera’s. De rekeningen – vaak maar een paar euro – worden naar uw huisadres gestuurd. Wie niet op tijd betaalt, krijgt een boete van zo’n 50 euro.

Wie besluit door te reizen naar Noorwegen, waar meer tol wordt geheven, kan zich aanmelden op de website van de Euro Parking Collection (EPC). Ook in dit land registreren camera’s de auto’s en berekenen hoeveel de inzittenden moeten betalen. De facturen zijn bij de EPC online eenvoudig in te zien en te betalen.

Duitsland heeft al jaren plannen om snelwegvignetten in te voeren. Zoals het er nu voor staat, zullen Nederlanders op z’n vroegst in 2019 een bedrag van 2,50 tot 20 euro betalen voor tien dagen Autobahn. De prijs hangt af van motorinhoud en uitstoot. Vooral grensregio’s zijn de dupe. Een rit over de snelweg naar de Duitse supermarkt wordt duurder.

Tolpoorten vermijden

Door Frankrijk rijden is voor Nederlanders vaak geen pretje: dure tolwegen en lange files. Een rit van Utrecht naar Nice kost volgens de website van de Franse reisgids Michelin 70 euro aan tol. Met een zogeheten tolbadge – 9,50 euro voor ANWB-leden – kunt u de rijen bij de tolpoorten vermijden. De badge wordt automatisch gescand. De te betalen tol wordt maandelijks afgeschreven. Daar komen, in de periode dat de badge wordt gebruikt, gebruikskosten bij van 2,50 euro per maand.

Naast tijd valt er geld te besparen. Volgens de smartphone-app Péago (0,99 euro), loont het om af en toe een afrit te nemen en vervolgens dezelfde snelweg weer op te gaan. Het bedrijf achter de app claimt dat de gebruikers zo tot 25 procent tol besparen. Extra benzinekosten zijn er nauwelijks.

Wie vanuit Frankrijk vlot wil doorrijden naar Italië moet bloeden. Een enkele rit door de Mont-Blanc- of Fréjustunnel kost ruim 40 euro. Wie de bergen liever vermijdt, moet via Nice omrijden.

Italië heeft veel tolwegen, maar er is weinig te besparen. De Italiaanse tolbadge Telepass is niet verkrijgbaar bij de ANWB en is relatief duur. Wel zijn er in het land prepaidkaarten te koop. Met deze VIA-cards kunnen automobilisten sneller tolstations passeren.

Snelwegvignet

Oostenrijk eist een snelweg­vignet. Wie zo’n sticker vlak voor de grens koopt, is een paar euro goedkoper uit dan bij de ANWB. Ook wordt het vignet ter plaatse ingeknipt op de dag dat u binnenrijdt. Voordelig voor wie nog niet precies weet wanneer hij het land aandoet.

De sticker is geen garantie voor kosteloos rijden. In veel, moeilijk te omzeilen, tunnels moet ook tol worden betaald. Wie vanuit Oostenrijk doorrijdt naar Midden-­Europa moet in veel landen een nieuw vignet kopen.

In Zwitserland is een sticker op de voorruit verplicht. Die is een jaar geldig en kost zo’n 40 euro voor een personenauto. Daarnaast moet worden betaald voor twee tunnels die het land verbinden met Italië: de Grote Sint-Bernhard- en de Munt la Scheratunnel. Kosten voor een retour schommelen rond de 40 euro voor een gewone auto.

De Gotthard-tunnel, bij Nederlanders populair om van Zürich naar Lugano te rijden, is gelukkig gratis.