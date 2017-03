Strijd om Telegraaf laait op na nieuw bod Talpa

Mediabedrijf Talpa verhoogt het bod op de aandelen van de Telegraaf Media Groep (TMG). Het concern van John de Mol wil 6,35 euro per aandeel betalen. Hiermee overtreft De Mol het bod van het Mediahuis met bijna 8 procent. Dat bod stond op 5,90 euro per aandeel. Dit bracht Talpa vanochtend naar buiten.

In een persbericht laat het bedrijf van John de Mol weten een onafhankelijk en winstgevend Nederlands mediabedrijf te beogen. Daarnaast zegt Talpa over voldoende middelen te beschikken om het bod te kunnen financieren.

TMG komt snel met aanbeveling

De strijd om TMG barstte eind vorig jaar los, toen het Mediahuis aankondigde bereid te zijn om 5,25 euro per aandeel te betalen voor de overname. TMG zou dan in Belgische handen komen. Het Vlaamse Mediahuis trekt samen op met VP Exploitatie, het bedrijf onder leiding van Guus van Puijenbroek.

TMG zegt tegen elsevier.nl vooralsnog geen inhoudelijke reactie te willen geven, laat staan partij te kiezen. De uitgever zegt op korte termijn met een aanbeveling voor de aandeelhouders te komen.

In een reactie aan De Telegraaf stelde het Mediahuis dat ze het bod van John de Mol niet realistisch vinden, omdat een meerderheidsbelang voor hem niet haalbaar is. Ook het Mediahuis heeft 20 procent van de aandelen. VP Exploitatie bezit meer dan 40 procent van de aandelen.

Lees verder: vier vragen over de strijd om TMG

Beide partijen moeten het eens worden

De bedrijven zien er niets in om de meerderheid van de aandelen te verkopen aan Talpa. Beide partijen willen het concern in zijn geheel overnemen; daarvoor zijn 95 procent van de aandelen nodig. Het is dus van belang dat beide partijen tot overeenstemming komen.

Onder TMG vallen de titels De Telegraaf, Privé en Metro. Ook regionale dagbladen als de Limburger en het Haarlems Dagblad behoren tot de portefeuille van TMG.