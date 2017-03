Strijd om TMG niet gestreden: Talpa verhoogt de inzet

Mediaconcern Talpa heeft zondagnacht een nieuw bod gedaan op de aandelen van de Telegraaf Media Groep (TMG). John de Mol biedt nu 6,50 euro per aandeel. Dat maakte Talpa kort na middernacht bekend via een persbericht.

Talpa wil met de verhoging van het bod het principeakkoord tussen het Mediahuis en TMG doorbreken. Zaterdag kwamen TMG en het Vlaamse Mediahuis en VP Exploitatie, de holding van de familie van Puijenbroek, tot een akkoord. Samen heeft het consortium van het Mediahuis en VP 60 procent van de aandelen TMG in handen. Met de raad van commissarissen van TMG werd een prijs van 6 euro per aandeel afgesproken. Hiermee had John de Mol, ondanks zijn hogere bod van 6,35 euro per aandeel, het nakijken.

TMG top buitenspel

Zaterdagmiddag werd bekend dat het bestuur van TMG op non actief was gesteld. De twee leden van de raad van bestuur wilden naar verluidt in onderhandeling met Talpa. Hierop besloot de raad van commissarissen, waarvan Guus van Puijenbroek lid is, in te grijpen. De commissarissen zeggen in een verklaring dat het bestuur niet voldoende meewerkte met de overname, en zich niet realistisch of constructief heeft opgesteld. Dit leidde tot een vertrouwensbreuk. Na deze paleisrevolutie leek de deal tussen het Mediahuis en TMG zo goed als rond. Nu verhoogt John de Mol opnieuw de inzet, met een bod dat 50 cent hoger ligt dan dat van het consortium.

Lees verder: Vier vragen over de strijd om TMG

Talpa heeft de raad van commissarissen van TMG opnieuw gevraagd om de gesprekken te hervatten. De raad van commissarissen zou eerdere pogingen van Talpa te snel hebben afgewimpeld. Ook zegt De Mol dat de overeenstemming met het lagere bod van het consortium laat zien dat er geen sprake is van een gelijk speelveld. TMG heeft nog niet gereageerd op het bod van Talpa, maar verwacht niet dat het bod van John de Mol de aandeelhouders op andere gedachten zal brengen.