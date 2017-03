PvdA wil Nederlandse bedrijven beschermen tegen overnames

Nederlandse ondernemingen moeten worden beschermd tegen ongewenste overname door een buitenlands bedrijf. De PvdA pleit voor een beschermingsplan voor het complete Nederlandse bedrijfsleven.

Aanleiding is de poging van Kraft Heinz om met steun van 3G en Warren Buffett Unilever over te nemen. Buffett en 3G zijn volgens PvdA-Kamerlid Henk Nijboer ‘agressieve private equity investeerders’. ‘Laten we niet naïef zijn,’ zegt Nijboer in een opiniestuk in dagblad Trouw.

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) wil ook een commissie instellen die bescherming biedt aan bedrijven. Er is volgens hem ‘echte bedreiging voor het toekomstig verdienvermogen van Nederland en er is een groot strategisch belang.’

‘Veel Nederlandse bedrijven kwetsbaar’

‘Elf van de 25 AEX-bedrijven, de grootste beursgenoteerde bedrijven in Nederland, zijn de facto niet goed beschermd,’ aldus de minister tegen nieuwszender BNR. Die bedrijven moeten ook zichzelf beschermen. Zo raadt Dijsselbloem ze aan hun aandeelhouders ervan te overtuigen dat zij het geld moeten gebruiken voor investeringen in de toekomst.

Veel Nederlandse bedrijven zijn een interessante prooi omdat de kas goed is gevuld en het in een aantal gevallen ontbreekt aan overtuigende toekomstplannen. Daarom hoopt Dijsselbloem dat bedrijven meer investeren in ‘toekomstig groeivermogen en winstcapaciteit’.

‘Maar het vergt ook wetgeving,’ aldus de minister. Voor telecombedrijven heeft het kabinet al een beschermingsvoorstel. Dat zou moeten worden uitgebreid, en voor het hele bedrijfsleven gaan gelden. Daarnaast pleit Dijsselbloem voor een commissie die overnamepogingen onderzoekt. ‘Die commissie moet buitenlandse overnamen en investeringen kunnen toetsen, op basis waarvan de minister kan beslissen of de overname wel in het strategisch en algemeen belang is.’

Kabinet wil overnames kunnen weren

Na de mislukte overname, in 2013, van KPN door de Mexicaanse miljardair Carlos Slim, raakte Den Haag in paniek. Minister Henk Kamp (VVD, Economische Zaken) kwam toen met het wetsvoorstel om telecombedrijven te behoeden voor een vijandige overname die tot een koude sanering kan leiden.

Ook na de recente pogingen van het Belgische staatsbedrijf bpost om PostNL over te nemen, kwam de bescherming van bedrijven weer aan de orde. Hoewel Unilever Kraft Heinz op eigen kracht de deur wees, willen de regeringspartijen – maar bijvoorbeeld ook het CDA – dat het kabinet in elk geval in bepaalde gevallen overnames kan weren.