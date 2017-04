AkzoNobel paait aandeelhouders uit angst voor overname PPG

Na twee informele biedingen van het Amerikaanse bedrijf PPG Industries komt de Nederlandse multinational AkzoNobel met een initiatief om de aandeelhouders zelf te paaien. Het bedrijf splitst de speciaalchemie divisie af en verhoogt het dividend.

AkzoNobel hoopt dat de maatregelen in vergelijking met een overname door PPG een ‘superieure aandeelhouderswaarde’ opleveren. Een deel van de aandeelhouders – onder meer het activistenhedgefund Elliot – wil dat AkzoNobel onderhandelingen aangaat met PPG.

Alternatief voor overnames

Woensdag kondigde AkzoNobel de maatregelen aan, als onderdeel van de nieuwe strategie van het bedrijf. CEO Ton Büchner zegt met de nieuwe strategie (uitgezet tot 2020) aantrekkelijke aandeelhouderswaarde te creëren op de ‘korte, middellange en lange termijn’.

Met het verhogen van het dividend met 50 procent hoopt AkzoNobel direct een alternatief te bieden voor een overname door bedrijven als PPG. Michael McGarry, de topman van het Amerikaanse concern PPG Industries, stuurde maandag een open brief aan AkzoNobel-aandeelhouders over de mogelijke overname. In krom vertaald Nederlands vraagt hij de aandeelhouders AkzoNobel over te halen om rond de tafel te gaan met PPG.

Specialty Chemicals

De opbrengst van de afsplitsing van Specialty Chemicals gaat ‘grotendeels’ naar de aandeelhouder. Wat er met de rest van de chemietak gebeurt, is nog niet duidelijk.

Ook wil het bedrijf operationele marges omhoogschroeven. De marge van de coatingtak van het bedrijf wordt verhoogd van 11,3 procent naar 15 procent, het margedoel van de afgesplitste chemiedivisie moet van 13,2 procent naar 16 procent.