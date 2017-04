CEO United Airlines door het stof na pr-rel om agressieve behandeling passagier

United Airlines-CEO Oscar Mundoz verklaart dat zijn luchtvaartmaatschappij niet langer veiligheidsambtenaren in kan zetten om passagiers van vluchten te verwijderen bij overboeking. Het is een reactie op de wereldwijde verontwaardiging die ontstond nadat een arts letterlijk een vliegtuig uit werd gesleept.

Het bewuste incident gebeurde zondag op O’Hare International Airport in Chicago. Vier passagiers, onder wie de arts David Dao werd verzocht de vlucht van Chicago naar Louisville te verlaten vanwege overboeking. Toen hij dat weigerde werd hij – met geweld – weggesleept door veiligheidsofficieren. Passagiers reageerden verontwaardigd en filmden het incident.

United Airlines kreeg vervolgens veel woedende reacties over zich heen. ‘We gaan geen veiligheidspersoneel inzetten om een betalende passagier te verwijderen,’ zegt Munoz woensdag in een interview met ABC News. ‘Dat kunnen we niet doen.’ Naar eigen zeggen schaamde hij zich bij het zien van de beelden van de hardhandige verwijdering van de man.

Mikpunt van kritiek en spot

Het incident van zondag kwam volgens hem voort uit een ‘storing in het systeem’, waardoor de medewerkers van United Airlines zich genoodzaakt zagen om de hulp van veiligheidspersoneel in te roepen. Dao werd vervolgens aan zijn armen over de grond gesleept en het vliegtuig uitgetrokken.

Kort daarna deed United Airlines een verklaring uit waarin excuses werden aangeboden voor de overboeking, maar niet voor het incident zelf. Munoz stond naar eigen zeggen achter het besluit van zijn personeel. Hij omschreef de passagier in kwestie als ‘hinderlijk en agressief’, en verklaart dat de luchtvaartmaatschappij zich met het verwijderen van hem slechts aan het protocol heeft gehouden. Het ontaardde in een waar pr-schandaal.

CEO stapt niet op

Er werd onder meer een online petitie gestart waarin werd opgeroepen tot het opstappen van Munoz, en werd United Airlines het mikpunt van kritiek en spot op sociale media. Ook daalden de aandelen van United Continental – het moederbedrijf van United Airlines – met 4.4 procent op woensdag. Meer dan 45.000 mensen ondertekenden de petitie voor het ontslag van Munoz. Woensdag verklaart hij dat hij niet van plan is op te stappen.

Dao lag tot dinsdag in het ziekenhuis in Chicago voor behandeling van de verwondingen die hij bij het incident opliep. Woensdag verontschuldigt Munoz zich tevens tegenover Dao en zijn familie. ‘Dit kan en zal nooit meer gebeuren,’ aldus de CEO van de luchtvaartmaatschappij.

Meer nieuws, elke dag in je inbox? Meld je aan voor Elseviers nieuwsbrief >>

Het is de tweede pr-rel voor United Airlines in een relatief korte tijd. Een aantal weken geleden werd de maatschappij al bedolven onder woedende reacties, omdat twee jonge meisjes een vliegtuig niet in mochten omdat ze leggings droegen. ‘Ongepaste kleding’, volgens de regels van de luchtvaartmaatschappij. De twee meisjes werd gevraagd om iets anders aan te doen. United Airlines werd toen – vooral op sociale media – volop beschuldigd van seksisme. Het bedrijf wees vervolgens op zijn kledingvoorschriften voor pass travelers – passagiers die stand-by staan en een plek mogen innemen als andere passagiers niet komen opdagen – waarin staat dat die passagiers geen leggings, korte of gescheurde broeken of naveltruitjes aan mogen hebben.