Dijsselbloem peinst niet over excuses voor ‘Schnaps und Frauen’

Eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem wachtte donderdag een confrontatie in het Europees Parlement in Brussel. Hij zou daar debatteren over de Griekse economie, maar het Parlement eiste ook excuses voor zijn uitspraak over ‘Schnaps und Frauen’. Excuses kwamen er niet.

Dijsselbloem deed zijn best om de gemoederen tot bedaren te brengen, en begon nederig aan het debat. Excuses liet hij echter achterwege. Wel zei hij alle ophef te betreuren. Volgens Dijsselbloem was het niet zijn bedoeling verdeeldheid te veroorzaken. Hij vindt dat zijn woorden verkeerd zijn uitgelegd. ‘De onderliggende boodschap is solidariteit,’ zei de voorzitter van de Eurogroep. ‘Daarvan kan alleen sprake zijn als iedereen zich aan de regels houdt.’

Interview Frankfurter Allgemeine

Dijsselbloem haalde zich de woede van Zuid-Europa op de hals na een interview met het Duitse dagblad Frankfurter Allgemeine Zeitung. De krant ontlokte hem de volgende uitspraak: ‘Als sociaal-democraat vind ik solidariteit met Zuid-Europese landen van groot belang. Maar wie een beroep doet op solidariteit en hulp, moet ook aan zijn plichten voldoen. Ik kan niet al mijn geld uitgeven aan drank en vrouwen [Schnaps und Frauen, red.] en vervolgens bij u om bijstand vragen.’

Persona non grata

Het relletje escaleerde toen Dijsselbloem een afspraak om met het Europees Parlement te debatteren over Griekenland afzegde. De voorzitter van het Parlement beloofde, op verzoek van de europarlementariërs, de voorzitter van de Eurogroep een gepeperde brief te sturen. Daarin stond ook dat Dijsselbloem voorlopig niet welkom is in het Parlement in Brussel. Inmiddels mag hij zich daar weer vertonen.