Ahornsiroop als brandstof in luchtvaart blijkt 1 april grap

Elk jaar proberen reclamemakers en marketingspecialistenop 1 April hun merknamen te promoten. Vaak ontaardt het in flauwe grappen, maar soms wordt op zo’n vakkundige manier verwarring gezaaid dat er een persiflage op de werkelijkheid ontstaat. Dan is zo’n verkoopstunt hilarisch.

De Canadese luchtvaartmaatschappij Transat verstuurde vanmorgen een vakbekwaam geredigeerd persbericht over een innovatie op het gebied van vliegtuigbrandstof. Transat is een tamelijk grote vliegtuigmaatschappij die in de zomermaanden ook op Amsterdam en Brussel vliegt en vooral Canadese toeristen vervoert. In de wintermaanden verzorgt de maatschappij charters en lijnvluchten vanuit Canada naar Latijns-Amerika.

Ahornsiroop omgezet in alternatieve kerosine

Volgens het persbericht hebben Canadese onderzoekers ontdekt dat de koolwaterstoffen in ahornsiroop via elektrolyse kunnen worden omgezet in alternatieve kerosine. Acht jaar lang hebben zij gewerkt aan hun vondst en nu is de nieuwe kerosine bedrijfsklaar.

Ahornsiroop is het zoetige sap van de esdoorn. Deze boom komt in Canada zoveel voor, dat Transat juichend spreekt over een duurzame bron van energie voor de luchtvaart.

Zoete vluchten

Het filmpje bij het persbericht was ook zeer professioneel gemaakt, maar bij de kijker slaat de twijfel definitief toe als de presentator uitlegt hoe de vliegmaatschappij nu ook als nevenproduct ahornsiroop kan leveren voor op de pannenkoeken en de poffertjes. Aan het slot van het filmpje wenst de presentator de kijker ‘zoete vluchten’ met de luchtvaartmaatschappij en ‘een vrolijke April Foolsday’.