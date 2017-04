Eigenaar Action koopt nu ook brillenketen Hans Anders

Investeringsmaatschappij 3i heeft opticienketen Hans Anders gekocht. Vandaag werd het personeel van Hans Anders op de hoogte gebracht.

De Investeringsmaatschappij kocht de brillenketen voor 200 miljoen euro. 3i was al eigenaar van de winkelketen Action en de sportschoolketen Basic-Fit. 3i wil investeren in Hans Anders: afgelopen jaren groeide het marktaandeel van de opticien. De verwachting is dat deze groei zal blijven toenemen.

Bij de bekendmaking van de jaarcijfers bleek dat Hans Anders in 2016 een omzetstijging van ruim 12 procent doormaakte. Er werd ruim 192 miljoen euro aan omzet gemaakt. Met deze cijfers kan Hans Anders zich al jaren verheugen op een groei in het marktaandeel.

35 jaar Hans Anders

Hans Anders heeft meer dan 1.500 medewerkers in dienst. Het hoofdkantoor is gevestigd in Gorinchem en de keten viert dit jaar zijn 35-jarig jubileum. Ook is Hans Anders actief in België, Frankrijk en Zweden. Het bedrijf werd in 2011 al overgenomen door Alpinvest en Alpha. Doel is om marktaandeel in het buitenland te vergroten, en later uit te bouwen naar andere landen in Europa.

De investeringsmaatschappij 3i heeft ook belangen in BoConcept, Q Holding en Schlemmer. ‘Bij onze investeringen kijken we naar value for money,’ zegt Robert van Goethem tegen elsevier.nl. ‘Dat is meer dan alleen korting bieden, de klant moet thuiskomen met een tevreden gevoel over zijn aankoop. Dat geldt ook voor Basic-Fit en Action.’ Robert van Goethem is partner bij 3i. Aan het concept van Hans Anders wordt weinig veranderd, maar er kunnen natuurlijk altijd dingen beter, zegt van Goethem.