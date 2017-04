Na wekenlange stakingen wijst Jumbo vakbonden de deur

Supermarktketen Jumbo ligt al weken in de clinch met medewerkers van de eigen distributiecentra. Vandaag kondigt het bedrijf aan samen met de ondernemingsraad een arbeidsvoorwaardenregeling te willen opstellen. De vakbonden reageren furieus.

Financieel topman Ton van Veen zegt de boze medewerkers juist meer zeggenschap te bieden in de nieuwe overeenkomst. ‘Onze huidige regelingen staan bekend als een van de beste van de sector. Zij blijven onverkort als basis dienen voor de nieuwe voorwaarden,’ aldus Van Veen.

Vakbonden zetten hakken in het zand

Volgens FNV-bestuurder Debbie van Leiden komt dit van Jumbo-topman Frits van Eerd. ‘Hij duldt geen tegenspraak,’ aldus Van Leiden. ‘Met dit dictaat toont hij totaal geen respect voor de standpunten en belangen van de werknemers in de distributiecentra.’

De opmerkingen van de FNV zijn opvallend: Jumbo probeert al weken om de tafel te gaan met de vakbond, maar FNV en de christelijke bond CNV zetten de hakken in het zand. ‘We willen pas onderhandelen als Jumbo bereid is onvoorwaardelijk over de eisen te spreken. Anders gaan de acties door,’ zei Van Leiden eerder.

Volgens het management van Jumbo neemt de grote meerderheid van de werknemers afstand van de handelwijze van de bonden. Vorige week verhoogde Jumbo de lonen van werknemers in de distributiecentra met 1,5 procent.

Eisen van de vakbonden

De vakbonden reageerden weer boos: ze eisen een loonsverhoging van 2,5 procent en een verbetering van de arbeidsomstandigheden. Daarnaast moeten meer werknemers een vast contract krijgen.

Bij het distributiecentrum in Woerden staken al wekenlang tientallen werknemers. Nadat de vorige cao op 1 april afliep, moeten volgens een deel van de drieduizend distributiewerknemers betere arbeidsomstandigheden worden vastgelegd. Ook vragen zij een loonsverhoging. Het bestuur van Jumbo zei eerst pas na de zomer te willen praten over een nieuwe cao, maar nodigde na acties de vakbonden uit om over nieuwe arbeidsomstandigheden te praten.