Schäuble vindt Schnaps und Frauen-ophef overdreven: ‘Het is nu klaar’

De Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble begrijpt weinig van de ophef in Zuid-Europa over de ‘Schnaps und Frauen’-uitspraak van Jeroen Dijsselbloem, eurgroepvoorzitter. ‘Hij heeft nu genoeg verklaringen afgelegd en de zaak is klaar,’ vindt Schäuble.

‘Ik heb dat interview direct gelezen maar heb de gevoeligheid ervan niet zo ervaren, net zomin als alle andere Duitsers,’ aldus een verwonderde Schäuble zaterdag in de Maltese hoofdstad Valetta na een bijeenkomst van de Europese ministers van Financiën.

Lof voor Dijsselbloem

In het beruchte interview zei Dijsselbloem: ‘Ik kan niet al mijn geld aan Schnaps und Frauen (drank en vrouwen, red.) uitgeven om daarna om hulp te vragen.’ Met de uitspraak riep hij de toorn van de Zuid-Europese landen over zich af. Diverse EU-kopstukken verweten Dijsselbloem xenofobie en seksisme. Dijsselbloem weigerde echter afstand te nemen van de uitspraak. Wel betreurde hij dat hij verkeerd was begrepen.

Schäuble is vol lof over Dijsselbloem. ‘Hij was groen toen hij begon. We wisten van tevoren niet of hij een goede voorzitter zou worden, maar we hebben er geen dag spijt van gehad. Ook nu heeft hij zich weer bewezen,’ aldus de Duitse minister. Daarmee doelt hij op het politieke akkoord dat vrijdag na anderhalf jaar onderhandelen werd gesloten over het Griekse steunprogramma.

Vrijdag bleek al dat de positie van Dijsselbloem niet ter discussie staat, terwijl daar eerder wel voor gevreesd werd. Vrijdag en zaterdag kwam de Eurogroep bijeen in Malta. Verwacht werd dat Dijsselbloem ter verantwoording zou worden geroepen, maar dat gebeurde niet.

Dijsselbloem bood zijn excuses aan voor de ‘ongelukkige woordkeuze’. Na afloop zei hij: ‘Ik ben zelf over de zaak begonnen en heb het uitgelegd. Geen enkele minister heeft daarna het woord gevraagd en niemand heeft gezegd dat ik mij terug zou moeten trekken. Er is nog veel werk te doen, dus ik ga door.’

Europees Parlement

Afgelopen maandag kwam Dijsselbloem opnieuw in opspraak met zijn weigering om deel te nemen aan een debat in het Europees Parlement. Dijsselbloem gaf prioriteit aan de PvdA-fractievergadering in de Tweede Kamer.

De voorzitter van het Europees Parlement kon daar weinig begrip voor opbrengen, en schreef Dijsselbloem een brief waarin hij diens arrogantie laakte. Na een brief van de minister was de kou weer enigszins uit de lucht.