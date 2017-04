Uniek kijkje in de boeken: zo staat Uber ervoor

De schandalen rond Taxi-bedrijf Uber stapelen zich op en ook de financiële stabiliteit van het bedrijf wordt in twijfel getrokken. Voor het eerst liet het bedrijf de media meekijken in de boeken, en de cijfers schetsen een somber beeld.

In 2016 werden de cijfers van Uber gepubliceerd door persbureau Bloomberg. De gelekte gegevens logen er niet om: Uber Technologies leed een verlies van 3 miljard dollar in 2016. Het bedrijf weigerde toentertijd te reageren op de cijfers, maar gaf Bloomberg deze week bij hoge uitzondering de kans een kijkje te nemen in de boeken.

Uit het weekblad: waarom de crash van Uber onvermijdelijk is

Omzetgroei en flink verlies

Tegenover een omzet van 6,5 miljard dollar (6,12 miljard euro) staat een verlies van 2,8 miljard dollar. Uber houdt vol dat de omzetgroei het enorme verlies snel zal voorbijstreven en spreekt van een ‘financieel gezond en groeiend bedrijf’.

Van explosieve groei is zeker sprake. Het laatste kwartaal van 2016 groeide het aantal verkochte ritten met zeker 28 procent ten opzichte van het derde kwartaal. De omzet groeide in het laatste kwartaal met een indrukwekkende 74 procent, terwijl het verlies met 6,1 procent toenam.

Twijfel over financiële positie Uber

Omdat Uber niet beursgenoteerd is, hoeft het bedrijf officieel geen financiële verantwoording af te leggen. Maar het bedrijf raakt verwikkeld in schandalen, wat ten koste van gaan van hoognodige financiering. Om potentiële investeerders gerust te stellen, gaf Uber voor het eerst concrete informatie over de financiële positie van het bedrijf.

De vraag is of Uber binnenkort inderdaad winstgevend kan worden. Het bedrijf heeft een stevige greep op de markt in Amerika, tevens de focus van het wonder uit Silicon Valley, dat de Chinese divisie heeft verkocht aan een Aziatische concurrent.

Schandalen stapelen zich op

Maar Uber leed de afgelopen maanden behoorlijke imagoschade en de schandalen lijken zich op te stapelen. Niet alleen loopt een grootschalig onderzoek naar beschuldigingen over seksueel misbruik in het bedrijf, CEO Travis Kalanick werd recent in verlegenheid gebracht toen een video viral ging waarin hij ruziet met een Uber-chauffeur over het bedrijf.

Uit onderzoek van Amerikaanse media bleek ook dat Uber speciale software gebruikt om overheidsinspecteurs in de Verenigde Staten om tuin te leiden. In staten waar Uber verboden is of als controversieel wordt beschouwd, zet het bedrijf bepaalde software in om inspecteurs te weren.

In veel landen stuit Uber sowieso op protest, omdat deeleconomiebedrijf voor oneerlijke concurrentie onder taxichauffeurs zou zorgen. Vorig jaar werd de hashtag #DeleteUber gebruikt door tegenstanders die de taxidienst de das willen omdoen.