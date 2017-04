Zet V&D met Frendz de modemarkt op zijn kop?

Het is de nieuwe eigenaren Ronald van Zetten en Roland Kahn niet gelukt het failliet verklaarde warenhuis V&D online nieuw leven in te blazen. De ondernemers komen met een nieuw concept: sociaal winkelen, met de app Frendz.

In juni vorig jaar kondigde Kahn – eigenaar van kledingwinkelketen CoolCat – aan het merk V&D nieuw leven in te willen blazen, samen met zijn compagnon Jacco Scheffers en Van Zetten. De drie ondernemers waren van plan de merken van het warenhuis via een webshop te verkopen.

In juni werd een half miljoen neergeteld voor de V&D-naam, het klantenbestand van het bedrijf en de domeinnamen en de intellectuele eigendomsrechten. Met een webshop zou V&D, dat vooral faalde omdat het geen klanten uit een specifieke doelgroep trok, concurreren met onder meer Wehkamp.

Nieuwe koers: concepthouse

Dat lieten de ‘gammele IT-systemen’ van V&D niet toe, zegt Van Zetten tegen het FD. V&D wordt nu een ‘concepthouse’, volgens de website van het bedrijf. Bij het nieuwe V&D moeten jonge ondernemers met vernieuwende ideeën de kans krijgen de modemarkt te verstoren. ‘De pioniersgeest van toen, gecombineerd met de bouwers en makers van nu. Dat is V&D Concepthouse,’ aldus de eigenaren.

Frendz is het eerste product dat het nieuwe V&D op de markt brengt. Hippe, jonge ‘influencers’ (sociale mediagebruikers met veel volgers) kunnen tips geven aan gebruikers van de apps. De doelgroep verschilt dus nogal van het typische V&D-publiek. Daarom ook de nieuwe naam, Frendz. ‘De merknaam [V&D, red.] is nog wel sterk, maar heeft geen reputatie van hippe en vooruitstrevende mode.’

Op dezelfde manier waarop foto-apps als bijvoorbeeld Pinterest worden gebruikt, kunnen gebruikers outfits en accessoires bij elkaar zoeken en delen met volgers. Als een product wordt aangeboden door partners die aan Frendz zijn aangesloten, kunnen gebruikers dat meteen kopen.

Vacay Venice Vintage 💛 Een bericht gedeeld door FRENDZ (@frendzontour) op 7 Apr 2017 om 1:37 PDT

Sociaal shoppen blijkt uitdaging

Of het concept succesvol is, moet nog blijken. Pinterest en Instagram experimenteren al maanden met ‘koopknoppen’, waarmee gebruikers gemakkelijk outfits kunnen kopen die zichtbaar zijn in foto’s van retailers en influencers. Uit onderzoek blijkt dat slechts een op de zeven gebruikers geïnteresseerd is in het kopen van kleding via sociale media.

Hoe V&D gaat verdienen aan Frendz is ook niet direct duidelijk. Per aankoop ontvangt het bedrijf 1 euro, en een afdracht van 10 procent van de netto-omzet die partners uiteindelijk draaien. Het doel is juist dat de app voor partners en gebruikers laagdrempelig blijft. ‘We moeten een grote afzet hebben om wat te gaan verdienen, ja. Maar wij geloven dat de app groot wordt,’ aldus Van Zetten.