AkzoNobel wijst bod PPG af; vijandige overname lonkt

Het Nederlands-Britse verf- en chemieconcern AkzoNobel heeft ook het derde bod van de Amerikaanse branchegenoot PPG afgeslagen. Akzo maakte vanochtend bekend dat het bod van 29 miljard euro te laag is.

AkzoNobel liet via een persbericht weten dat na uitvoerig beraad is besloten om ook niet in te gaan het derde bod van PPG. Dit is gebeurd na een vergadering met de leiding van PPG.

Bij de vorige twee biedingen ging AkzoNobel niet met PPG om de tafel. Volgens Akzo brengt een overname door PPG voor duizenden mensen risico’s met zich; werknemers zouden hun baan kunnen verliezen. Volgens de top van AkzoNobel is onduidelijk wat PPG van plan is met het bedrijf.

AkzoNobel zegt dat het zich wil richten op de koers die het bedrijf op 19 april presenteerde, een week voor het bod van PPG. Toen kwam AkzoNobel-bestuursvoorzitter Ton Büchner met nieuwe plannen voor het Nederlands-Britse chemieconcern die een overname door PPG moeten verhinderen. Zo werd onder meer besloten om de chemicaliëntak van het bedrijf af te stoten.

Toename dividend

Hiermee zou AkzoNobel efficiënter worden en moet het dividend toenemen. Dat zou de aandeelhouders van AkzoNobel tevreden moeten stemmen. Een serieuze stijging van de koers bleef echter uit, na het derde bod van PPG steeg de koers wel.

PPG heeft na het indienen van het vorige bod gedreigd met een vijandige overname. Het is de vraag in hoeverre ze die claim kunnen waarmaken. Een vijandige overname betekent dat het bestuur van AkzoNobel wordt omzeild, en dat PPG zich direct tot de aandeelhouders richt.

Hedgefonds Elliott

Akzo gaat er alles aan doen om de overname te voorkomen, en zegt over het jaar 2017 een dividend te kunnen uitkeren dat 50 procent hoger ligt dan afgelopen jaar. AkzoNobel wordt ook belaagd door hedgefonds Elliott. Dat bezit 3,25 procent van de aandelen en wil dat Akzo door PPG wordt overgenomen. Elliott dreigt daarvoor de koers van AkzoNobel te saboteren.